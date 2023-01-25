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Maliye Bakanlığı açıkladı: O ödemeler yapıldı

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Maliye Bakanlığı, Ekim ayı ek mesailerinin bugün ödendiğini duyurdu.
Maliye Bakanlığı açıkladı: O ödemeler yapıldı

Bakanlık ayrıca, ‘Öğrenci Taşımacılığı, Aralık Ayı Burs Ödemesi, Cari Nitelikli Ödeme, Toprak Ürünleri Kurumu’na Arpa sübvanseye ödemesi ve Doğrudan Gelir Desteği’nin ise geçtiğimiz gün ödendiğini açıkladı. 

Maliye Bakanlığı’na bağlı, Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü tarafından, daha önce yapılması planlanan fakat sistem arızası nedeniyle Pazartesi günü gerçekleştirilen ödeme kalemleri;
 
•    Öğrenci Taşımacılığı, 
•    Aralık Ayı Burs Ödemesi, 
•    Cari Nitelikli Ödemeler, 
•    Toprak Ürünleri Kurumu’na Arpa sübvanseye ödemesi. 
•    Doğrudan Gelir Desteği kalemlerinden yapılan ödemeler.

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