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Maliye Bakanlığı açıkladı... O ödemeler yapıldı

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Maliye Bakanlığı, Temmuz Ayına Ait Geriye Dönük Ek Artışın, Bugün Maaşlar İle Birlikte Hesaplara Yatırıldığını duyurdu
Maliye Bakanlığı açıkladı... O ödemeler yapıldı

Maliye Bakanlığı, Temmuz Ayına Ait Geriye Dönük Ek Artışın, Bugün Maaşlar İle Birlikte Hesaplara Yatırıldığını duyurdu... 

Maliye Bakanlığı’na bağlı Hazine ve Muhasebe Dairesi’nden yapılan açıklamaya şöyle;
“47/2010 sayılı yasa kapsamında; Orta Okul Öğrenimli Hizmet Sınıfları ve İşçiler Derece IV ve III, Orta Öğrenimli Hizmet Sınıfları Derecesi IV ve III ile Yüksek Öğrenimli Hizmet Sınıfları Derecesi III ve II baremlerinde çalışanlara % 4 ve %3.30 oranında ek artış, bugün Ekim ayı maaşlarına yansıtıldığı gibi, geriye dönük Temmuz ayı artışı da hesaplara yatırılmıştır.”

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