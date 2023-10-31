Maliye Bakanlığı açıkladı... O ödemeler yapıldı

Maliye Bakanlığı, Temmuz Ayına Ait Geriye Dönük Ek Artışın, Bugün Maaşlar İle Birlikte Hesaplara Yatırıldığını duyurdu...

Maliye Bakanlığı’na bağlı Hazine ve Muhasebe Dairesi’nden yapılan açıklamaya şöyle;

“47/2010 sayılı yasa kapsamında; Orta Okul Öğrenimli Hizmet Sınıfları ve İşçiler Derece IV ve III, Orta Öğrenimli Hizmet Sınıfları Derecesi IV ve III ile Yüksek Öğrenimli Hizmet Sınıfları Derecesi III ve II baremlerinde çalışanlara % 4 ve %3.30 oranında ek artış, bugün Ekim ayı maaşlarına yansıtıldığı gibi, geriye dönük Temmuz ayı artışı da hesaplara yatırılmıştır.”