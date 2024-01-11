Maliye Bakanlığı açıkladı: O ödemeler yapılıyor

Maliye Bakanlığı'ndan ödeme açıklaması geldi.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Öğrenci Taşımacılığı ve Öğrenci Bursları 12 Ocak Cuma gün yani yarın, Ekim ayı ek mesaileri ise 15 Ocak Pazartesi günü yapılacak.
Maliye Bakanlığı'ndan ödeme açıklaması geldi.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Öğrenci Taşımacılığı ve Öğrenci Bursları 12 Ocak Cuma gün yani yarın, Ekim ayı ek mesaileri ise 15 Ocak Pazartesi günü yapılacak.
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