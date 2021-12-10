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Maliye Bakanlığı: Asgari Ücretin Vergilendirilmesi Söz Konusu Değil

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Maliye Bakanlığı Gelir Vergisi Düzenlemesi Hakkında Kamuoyunu Bilgilendirdi
Maliye Bakanlığı: Asgari Ücretin Vergilendirilmesi Söz Konusu Değil

Maliye Bakanlığı, yapılan Gelir Vergisi düzenlemesinde, asgari ücretin vergilendirilmesinin söz konusu olmadığını vurgulayarak, yapılan düzenlemede düşük gelirlilerden ve düşük ücretlilerden daha az vergi alınmasının öngörüldüğünü duyurdu.  
Maliye Bakanlığı, Gelir Vergisi düzenlemelerine ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, son günlerde yazılı ve görsel medyada yayınlanan Gelir Vergisi düzenlemelerine ilişkin açıklamaların tamamen yanıltıcı ve/veya eksik bilgiden kaynaklandığını belirterek, yapılan düzenlemeler hakkında kamuoyunu bilgilendirdi. 


ASGARİ ÜCRET VERGİLENDİRİLMEYECEK


Yapılan açıklamalarda asgari ücretten vergi alınacağı söylenerek algı yaratılmaya çalışıldığına dikkat çekilen Maliye Bakanlığı açıklamasında, şu ifadelere yer verildi: 
“Gelir Vergisi Yasası’nın 12’maddesi ile vergilendirme dönemi başında yürürlükte bulunan asgari yıllık ücretin vergilendirilmeyeceği düzenlenmiştir. Bu konuda hiç kimsenin ve/veya hiçbir kuruluşun ve/veya sendikanın kamuoyuna yanlış ve/veya gerçeklerle bağdaşmayan açıklama yapma hakkı yoktur. Asgari ücretin vergilendirilmemesi Yasa gereğidir.”


DÜŞÜK GELİRLİLİLERDEN VE DÜŞÜK ÜCRETLİLERDEN DAHA AZ VERGİ ALINACAK


Yasa tasarısı ile en son 2018 yılında güncellenen ve 2018 yılından sonra güncellenmeyen vergi dilimleri genişletilerek özellikle düşük ücretlinin ve çalışanların daha yüksek oranda artış almasının düzenlendiğine dikkat çekilen açıklamada, düşük gelirlilerden ve düşük ücretlilerden daha az vergi alınacağı belirtildi.  
Hazırlanan Gelir Vergisi Yasa Tasarısı’nın KKTC Meclisi’nin gündemine sunulduğu ifade edilen açıklamada, yasa tasarısının KKTC Meclisi’nde görüşüldükten sonra onaylanması halinde yasallaşıp yürürlüğe gireceği kaydedildi.  
Açıklamada, hazırlanan tasarı ile özetle; kamu ve özel sektörde çalışan düşük maaşlılardan daha az oranlarda vergi alınması, Gelir Vergisine tabi ücret geliri dışında gelir elde edenlerden 2021 ve önceki yıllara göre daha düşük oranlarda vergi alınmasının sağlandığı belirtildi. 
Gelir Vergisi Yasası gereği sene başında yürürlükte bulunan asgari ücretin vergiden muaf olacağı vurgulanan açıklamada, “Gelir Vergisi düzenlemelerine ilişkin yapılan açıklamaların eksik yetersiz ve/veya yanıltıcı açıklamalar olduğunu görülen lüzum üzerine kamuoyuyla paylaşma gereğini duyuyoruz” ifadelerine yer verildi.

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