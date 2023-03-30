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Maliye Bakanlığı borçlandı

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Maliye Bakanlığı, Merkez Bankası aracılığıyla ihaleye çıkarak, 17 milyon 280 bin Dolar ile 10 milyon 500 bin Euro borçlandı.
Maliye Bakanlığı borçlandı

Maliye Bakanlığı, Merkez Bankası aracılığıyla 15 milyon Dolar ile 10 milyon Euro Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) İhalesi’ne çıktı, 17 milyon 280 bin Dolar ile 10 milyon 500 bin Euro borçlandı.

Bunun yanı sıra; Sosyal Sigortalar Dairesi’nin kısa vadeli finansman ihtiyacının karşılanması için de 2 milyon 18 bin 287 Dolar İkrazen Özel Tertip Hazine Bonosu ihracı gerçekleşti.

Bu kapsamda söz konusu bedelin Maliye Bakanlığı’na geri ödenmesi için Sosyal Sigortalar Dairesi ve Maliye Bakanlığı arasında İkraz Sözleşmesi imzalandı.

Her iki ihraç duyurusu KKTC Merkez Bankası resmi internet sitesinde yayımlanarak, duyuruldu.

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