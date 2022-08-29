Maliye Bakanlığı Borçlanmadan Vazgeçti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın Cuma günü açtığı Devlet İç Borçlanma Senedi ihalesi iptal edildi.
KKTC Merkez Bankası’ndan yapılan açıklamaya göre; Maliye Bakanlığı’nın borçlanmadan vazgeçildiği gerekçesiyle 26 Ağustos 2022’de duyurulan Devlet İç Borçlanma Senedi ihalesi iptal edildi.
Merkez Bankası’nın Maliye Bakanlığı adına ilan ettiği “Hazine Bonosu” ihalesiyle 100 milyon TL borçlanılması hedefleniyordu.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.