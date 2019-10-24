Maliye Bakanlığı: "Cari ve muhtelif ödemeler rutin seyrinde devam ediyor"

Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü’nden alınan ödeme kalemleri doğrultusunda, 1 Ekim 2019’dan 23 Ekim 2019’a kadar maaş ve maaş nitelikli ödemelerin dışında piyasaya toplam 176,005,097.20 TL ödeme yapıldı.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre yapılan ödeme kalemleri şöyle:



“Çiğ Süt ve Navlun için 5,228,126 TL, Taşımacılık için 10,490,806 TL, Öğretmen Hazırlık Ödenekleri için 7,855,978 TL, Polis Kıyafet Ödeneği için 880,600 TL, Depozito için 1,544,637 TL, Ek mesailer için 11,895,191.76 TL, İstanbul, Ankara-Sağlık Ödemeleri için 5, 919, 958.97 TL”

Ayrıca, İstimlak, Emekli İkramiyesi, İlaç, Temizlik, Yemek, Özel Güvenlik ve muhtelif cari ödemeler için 132,189,799.47 TL ödeme yapıldı.



Maliye Bakanlığı tarafından, ödemelerin rutin seyrinde devam edeceği, ödemeler konusunda mali bir sıkıntı yaşanmadığı, bu ödemelerin zaman zaman kamuoyunun bilgisine sunulacağı kaydedildi.