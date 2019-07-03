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Maliye Bakanlığı cari ve muhtelif ödemelerle ilgili açıklama yaptı

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Maliye Bakanlığı’nın cari ve muhtelif ödemelerinin rutin seyrinde devam ettiği açıklandı.
Maliye Bakanlığı cari ve muhtelif ödemelerle ilgili açıklama yaptı

Maliye Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü’nden alınan ödeme kalemleri kamuoyu ile paylaşıldı.

Buna göre bugün, cari ve muhtelif ödemeler için 3 milyon TL, yurtdışında tedavi gören vatandaşların tedavi gördüğü Ankara ve İstanbul hastanelerine 8 milyon 504 bin 997 TL ödeme yapılacak.

Cuma günü ise Doğrudan Gelir Desteği kapsamında, tarım kesimi üreticilerine Akaryakıt Desteği olarak 9 milyon 610 bin 877 TL; çiğ süt bedellerinin ödenebilmesi için, maliyet destek primi olarak Süt Kurumu’na 2 milyon 108 bin TL ödeme yapılacak.

Maliye Bakanlığı, ödemelerin rutin seyrinde bu hafta ve sonraki dönemlerde de devam edeceğini, ödemeler konusunda mali bir sıkıntı yaşanmadığını, bu ödemelerin zaman zaman kamuoyunun bilgisine sunulacağını bildirdi.

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