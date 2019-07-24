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Maliye Bakanlığı ile DAÜ arasında protokol imzalandı

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Maliye Bakanlığı ile Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) arasında DAÜ’nün vergi yükümlülüklerinin yapılandırılmasına ilişkin protokol imzalandı.
Maliye Bakanlığı ile DAÜ arasında protokol imzalandı

DAÜ’de gerçekleştirilen törenle protokole Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu ile DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam imza koydu.

Protokol imza töreninde, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, UBP Gazimağusa Milletvekili Resmiye Canaltay, her iki bakanlığın yetkileri, DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu (VYK)  Başkanı Erdal Özcenk, VYK üyeleri ve rektör yardımcıları da bulundu.

Protokol ile birlikte DAÜ’nün 2010 yılından bugüne Maliye’ye olan borçları tamamen kaldırıldı. DAÜ’nün kurulduğu günden 2010 yılına kadar olan borçları da yeniden değerlendirilerek yapılandırılacak.

OSAM

Protokol imza töreninde ilk konuşmayı yapan DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam, bugün DAÜ için özel bir gün olduğunu belirterek,  DAÜ’nün devlet ve hükümetle ilişkilerini her zaman en üst seviye tuttuğunu kaydetti.

Osam,  DAÜ’nün vergi yükümlülükleriyle ilgili  konuyu hükümetle etkili bir biçimde çözdüklerini ifade ederek,  “Bugün itibarıyla  5 kat hafifleyerek, hızlanarak yolumuza devam ediyoruz” dedi.

ÇAVUŞOĞLU

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu da, yeni hükümet olarak vizyonlarının “üniversiteler adası” misyonunu ileriye taşımak olduğunu ifade etti.

Bakan Çavuşoğlu, DAÜ’nün yıllardır tartışılan sorununun çözümüyle ilgili Maliye Bakanlığının açılım yaptığını ifade etti.

Çavuşoğlu, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nın 2019-2020 hedefleriyle ilgili olarak, ülkenin dünyaya  açılan pencereleri olan üniversitelerin  rahat nefes almasını sağlayıp  dünyaya açılması adına başlattıkları çalışmalar çerçevesinde  YÖK’le protokol imzaladıklarını ve bu protokolle  üniversitelerin sorunlarına çözüm önerileri sağladıklarını söyledi.

Çavuşoğlu,  üniversitelerin  hem içte hem de dış dünya ile ilgili sorunlarına çözüm bulmakla ilgili Bakanlık olarak sorumluluk hissettiklerini  belirtti.

AMCAOĞLU

Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu da,  yükseköğretimin ülkede gözünü DAÜ ile açtığını belirterek,  DAÜ’nün yıllardır çözülemeyen  sorununun gelişmesinin önünde engel olmasını doğru  bulmadıklarını belirtti.

Sorunun çözümü konusunda ilk adımın  DAÜ’den geldiğini belirten Amcaooğlu, Maliye Bakanlığının attığı dört adımla sorunun çözüldüğünü ifade etti.

Amcaoğlu DAÜ ile ilgili hükümetin üzerine düşen görevinin Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı tarafından  yerine getirildiğini kaydederek,  tüm üniversitelerin sorunlarını çözme konusunda da kendilerini görevli kabul ettiklerini sözlerine ekledi.

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