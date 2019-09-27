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Maliye Bakanlığı ile KOOPBANK arasında protokol imzalandı

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Maliye Bakanlığı ile Kıbrıs Türk Kooperatif Merkez Bankası Ltd. (KOOPBANK) arasında protokol imzaland
Maliye Bakanlığı ile KOOPBANK arasında protokol imzalandı

Protokol, devlet kefaleti ile kamu kurum ve kuruluşlarına kullandırılan kredilerin, faizler dahil bakiyelerinin tahsil edilmesini amaçlıyor.

Protokolün hayata geçmesinin ardından kamu borçları için Maliye Bakanlığı tarafından bankaya ayda 20 milyon TL ödenecek. Bankanın, yapılacak ödemelerin ardından olumlu yansımaları halka da hissettireceği belirtildi.

Protokol imza töreni Başbakan Ersin Tatar’ın konuşmasıyla başladı ardından protokol, Başbakan Tatar, Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, Kıbrıs Türk Kooperatif Merkez Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Şerife Kanan ve Kıbrıs Türk Kooperatif Merkez Bankası Genel Müdürü Kemal Ataman tarafından imzalandı.

TATAR

Başbakan Ersin Tatar, bugün imzalanan protokolün çok önemli olduğuna işaret ederek, protokolle Kooperatif Merkez Bankası’nın kamu alacaklarına yönelik aylık ödeme düzenlemesi yapılacağını belirtti.

Bunun iktisadi anlamda piyasalara bir mesaj niteliğinde olduğunu söyleyen Tatar, “Amaç devletin bankaya olan borçlarına yönelik ödemelerin sürekliliğini ve KKTC’deki mali piyasanın rahatlatılmasını, faizlerin düşürülmesi sağlamak” dedi.

Faizlerde meydana gelen önemli düşüşlerin piyasaların da rahatlamasını sağlayacağına inandığını belirten Tatar, faizlerdeki düşüşün vatandaşlara da yansıması gerektiğini, bu konuda Merkez Bankası’na da denetleme görevi düştüğünü söyledi.

Bu protokolün mali politikanın da rahatlamasını sağlayacağını ve yeni süreçte mali ve bütçe disiplini sağlayacağına inandığını belirten Tatar, “İlerde de yapılacak çalışmalarda alınan borçların da mutlaka bir gün ödeneceği noktasında bilinçlendirme yaratacak” dedi.

Tatar, milyar TL borçla devraldıkları bütçeyi sürdürülebilir noktalara çekmek için çalıştıklarını dile getirerek, kamu borçların ödenmemesi halinde ekonominin çarklarının dönmeyeceğini ve dolayısıyla mali bütçe disiplininin sağlanması gerektiğini vurguladı.

Düşen faizlerle ekonomik hareketliliğin artacağına dikkati çeken Tatar, bu düşüşün KKTC ekonomisinde itici güç olacağına inandığını belirtti.

PROTOKOLÜN AMACI

Protokolün amacının “Banka tarafından devlet kefaleti ile kamu kurum ve kuruluşlarına kullandırılan kredilerden bu protokolün üçüncü maddesinde belirtilen kredilerin faizler dahil bakiyelerinin 62/2017 sayılı Bankacılık Yasası’nın 6’ncı geçici maddesi kapsamında işbu protokolde belirtilen yöntemlerle tahsilinin sağlanması” olduğu ifade edildi.

BORÇ BAKİYELERİNİN BELİRLENMESİ

Protokolün borç bakiyelerinin belirlenmesine ilişkin üçüncü maddesi şöyle:

“Taraflar 31.12.2018 tarihi itibariyle faizler dahil mevcut borç bakiyelerinin aşağıda gösterildiği gibi olduğunu kabul ederler. Ancak devlet tarafından yapılacak teftişlerde geçmiş senetler, protokoller ve/veya anlaşmalar haricinde yapıldığı tespit edilen işlemler için tarafların karşılıklı mutabakat yaparak düzeltme yapma hakları saklıdır.

KKTC Telekomünikasyon Dairesi: 2,843,709,350.22 TL

1997-1998 Dönemi Kimyevi Gübre Borcu : 13,153,065.46 TL

Toprak Ürünleri Kurumu: 151,194,959.31 USD

Cypfruvex LTD. : 1,261,415.54 USD

Taraflar, aralarında yapmış oldukları görüşmeler sonucunda yukarıda belirtilen ve TL cinsinden olan KKTC Telekomünikasyon Dairesi borcunda 20 milyon faiz indirimini 31 Aralık 2019 valörlü olarak yapma konusunda uzlaşmışlardır.”

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