Maliye Bakanlığı: Kasım ayında piyasaya toplam 131,027,891.080 TL ödeme yapıldı

Buna göre, Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü'nden alınan ödeme kalemleri doğrultusunda, Kasım ayında piyasaya toplam 131,027,891.080 TL ödeme yapıldı.
Yapılan ödeme kalemleri şöyle:
- Emekli ikramiyeleri, İstimlak, Temizlik, Özel Güvenlik v.b, Müteahhitlik hizmetleri, Narenciye teşvik, Elektrik, Taşımacılık v.b muhtelif cari ödemeler için: …………………………………………………………………. 72,108,201,90 TL
- İlaç için; …………………………………………………… 17,227,891.89 TL
- Burslar için; ……………………………………………… 4,152,616.76 TL
- Çiğ Süt ve Navlun için; ……………………………… 4,377,460 TL.
- Doğrudan Gelir Desteği için; ……………………. 4,093,150 TL
- Kooperatif Merkez Bankası (Protokol gereği mahsuplaşma) için; ………………………………………………………………… 10,000,000TL
- Ankara-İstanbul, Sağlık Ödemeleri için; ………737,925 TL
- Ek mesailer için; ……………………………… ……….. 15,609,041.14 TL
- Depozito için; …………………………………………… 2,721,605.11 TL
Maliye Bakanlığı tarafından, ödemelerin rutin seyrinde devam edeceği, ödemeler konusunda mali bir sıkıntı yaşanmadığı, bu ödemelerin zaman zaman kamuoyunun bilgisine sunulacağı kaydedildi.
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