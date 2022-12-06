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Maliye Bakanlığı Kasım ayında toplam 2 milyar 23 milyon 478 bin TL ödeme yaptı!

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Maliye Bakanlığı Kasım ayında toplam 2 milyar 23 milyon 478 bin TL ödeme yaptı!
Maliye Bakanlığı Kasım ayında toplam 2 milyar 23 milyon 478 bin TL ödeme yaptı!

Bakanlıktan yapılan açıklamada,

Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü’nden alınan ödeme kalemleri doğrultusunda 1 Kasım 2022'den 30 Kasım 2022'ye kadar maaş ve maaş nitelikli ödemelerin toplamı 1 milyar 164 milyon 227 bin 954 TL, piyasaya yapılan ödemelerin toplamı ise 859 milyon 250 bin 122 TL oldu.

Açıklamada, bakanlığın Kasım ayı içerisinde toplam 2 milyar 23 milyon 478 bin 76 TL ödeme yaptığı ifade edildi.

AĞUSTOS ayına ait burs ödemeleri yapıldı.

Ağustos ayına ait burs ödemelerinin de gerçekleştirildiği bildirilen açıklamada, “2022 yılı Ağustos ayına ait burslar için toplam 7 milyon 583 bin 145 TL ödemede bulunuldu” denildi.

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