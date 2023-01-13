  • BIST 4.967,71
  • Altın 1153.534
  • Dolar 18.7894
  • Euro 20.3366
  • Lefkoşa 13 °C
  • Mağusa 13 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 12 °C
  • İskele 13 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 8 °C
SON DAKİKABel fıtığında doğru sanılan 10 hatalı bilgi

Maliye Bakanlığı, marketlerde denetim gerçekleştirdi!

» »
Maliye Bakanlığı Vergi Dairesi Müdürlüğü ülke genelinde denetim gerçekleştirdi.
Maliye Bakanlığı, marketlerde denetim gerçekleştirdi!

Maliye Bakanlığı Vergi Dairesi Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen denetimlerde ülke genelinde faaliyet gösteren büyük ölçekli marketlerde satılan gıda ve temizlik ürünlerinde uygulanan karlılığı tespit etmek için perakende fiyat kontrolü yapıldı. 

Gerçekleştirilen denetimlerde Lefkoşa bölgesinde 5 ayrı ekiple 25 market, Güzelyurt Bölgesinde 9 ayrı ekiple 40 market, Girne bölgesinde 3 ayrı ekiple 9 market, Gazimağusa bölgesinde 5 ayrı ekiple 14 markette karlılık hesaplaması için fiyat kontrolü yapıldı.

Yapılan denetimlerde yüksek karlılığın önüne geçilmesi ve kar oranlarının ortaya çıkartılması hedeflendi.

Bakan Şan yaptığı açıklamada, bundan sonraki süreçte denetimlerin sıklaşacağını, fiyat artışı şeklinde halkın üzerine yansıtılan yüksek kar oranlarının tespit edileceğini ve ekonomindeki fiyat kontrolünün sağlanmasını amaçladıklarını belirtti. 

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Maliye Bakanlığı, marketlerde denetim gerçekleştirdi!13 Ocak 2023 Cuma 17:05
  • Döveç Group’tan Anlamlı Yardım13 Ocak 2023 Cuma 16:58
  • Kamu yeterlik sınavları yarın ve Pazar günü yapılacak!13 Ocak 2023 Cuma 16:28
  • Ülke genelinde elektrik kesintisi yapılacak!13 Ocak 2023 Cuma 15:54
  • Kadınların ve Çocukların İnsan Haklarına Yapılan Saldırıyı Kınıyoruz13 Ocak 2023 Cuma 13:38
  • Nurel: Fırat Ataser otobüsümü çaldı!13 Ocak 2023 Cuma 13:20
  • Serdar Denktaş: Yazı olmasa büstün Denktaş’a ait olduğu belli değil13 Ocak 2023 Cuma 13:09
  • Öztürkler: Ulusal davamızı en iyi şekilde savunmaya devam edeceğiz13 Ocak 2023 Cuma 12:45
  • 2023 1. İnce Av sezonu Pazar günü başlıyor13 Ocak 2023 Cuma 12:31
  • “Akaryakıt fiyatı” açıklamasının ardından FİF değişikliği!13 Ocak 2023 Cuma 12:27
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti