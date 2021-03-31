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Maliye Bakanlığı Mart ayında 723 milyondan fazla ödeme yaptı

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Maliye Bakanlığı 1-31 Mart 2021 ayı içerisinde toplam; 723 milyon 228 bin, 440 TL 33 kuruş ödeme yaptı.
Maliye Bakanlığı Mart ayında 723 milyondan fazla ödeme yaptı

Maliye Bakanlığı 1-31 Mart 2021 ayı içerisinde toplam; 723 milyon 228 bin, 440 TL 33 kuruş ödeme yaptı.

Maliye Bakanlığı’nın cari ve muhtelif ödemeleri rutin olarak devam ediyor.

Şeffaflık ilkesi çerçevesinde, halkın bilgi alma hakkını göz önünde bulunduran Maliye Bakanlığı, her ay yapılan ödemeleri kalem kalem kamuoyu ile paylaşıyor.

Maliye Bakanı Dursun Oğuz, Maliye Bakanlığı tarafından mükellefiyetleri olan ödemelerin imkanlar çerçevesinde devam edeceğini, ödemelerin daha önce olduğu gibi ilerleyen zamanlarda da her ay kalem kalem kamuoyunun bilgisine sunulacağını kaydetti.

Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü'nden alınan ödeme kalemleri doğrultusunda, 1 Mart 2021’den 31 Mart 2021’e kadar ödenen maaşların toplamı;  427 milyon, 797 bin, 157 TL, 03 kuruş,

Piyasaya ise maaş ve maaş nitelikli ödemelerin dışında toplam, 186 milyon, 552 bin, 618 TL, 74 kuruş,

Koronavirüs kapsamında harcanan ödemeler toplam, 108 milyon, 681 bin, 854 TL, 56 kuruş olmak üzere Maliye Bakanlığı, Mart ayı içerisinde toplam; 723 milyon 228 bin, 440 TL 33 kuruş ödeme yaptı.

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