Maliye Bakanlığı Milletvekili Devrim Barçın' ı Yalanladı

İşte açıklama

Maliye Bakanlığından yapılan açıklamada Gelir Vergisi Yasasının 12. Maddesi gereği ocak ayı içerisinde yayınlanması gereken ve 25 Ocak 2022 tarihli Resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren kişisel indirim miktarı 75.600 TL olarak belirlenmiştir.

Maliye Bakanlığından yapılan açıklamada Kişisel indirim miktarının her yılın Ocak ayında belirlenmesinin Yasa gereği olduğu ve 2021 yılının ocak ayında 42.000 TL olararak belirlenen kişisel indirim miktarına %80 artış getirilerek çalışanların lehine olacak şekilde ve çalışanların vergi yükünü azaltıcı yönde 75.600 TL’na yükseltilmiş olup bu kapsamda 7.000 TL olarak belirlenen asgari ücret de vergiden muaf olacaktır.

CTP Milletvekili sayın. Devrim Barçın’ın yapmış olduğu ve hiçbir yasal dayanağı bulunmayan açıklama tamamen yanıltıcı ve/veya eksik bilgiden kaynaklanan gerçeklerle bağdaşmayan bir açıklamadır.

Barçının yapmış olduğu açıklamada kişisel indirim miktarının 76.700 TL olarak uygulandığı ve 75.600 TL’ ye düşürüldüğü gerçeği yansıtmamaktadır.

Söz konusu 76.700 TL henüz Bakanlar Kurulu tarafından belirlenmeyen kişisel indirimin 42.000 TL olarak uygulanıp ayın 15 inde ücret alan işçilerin mağdur edilmemesi amacıyla belirlenecek olan kesin miktar üzerinden yeniden hesaplama yapılmak amacıyla işçilerin lehine olacak şekilde uygulama yapılmıştır.

75.600 TL’na yükseltilen kişisel indirim miktarı ile birlikte Ocak ayı brüt maaşlarına yansıtılan %37,26 oranındaki artıştan daha yüksek bir oranda net maaşlarda artış gerçekleşecektir.

Sn Devrim Barçın tarafından bu konuda yapılan açıklamanın eksik yetersiz ve/veya yanıltıcı açıklama olduğunu görülen lüzum üzerine kamuoyuyla paylaşma gereğini duyuyoruz.