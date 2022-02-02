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Maliye Bakanlığı Ocak Ayı İçerisinde Toplam, 1.490.189.269,29 TL Ödeme Yaptı

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Maliye Bakanı Dursun Oğuz, cari ve muhtelif ödemelerin rutin seyrinde devam ettiğini söyledi.
Maliye Bakanlığı Ocak Ayı İçerisinde Toplam, 1.490.189.269,29 TL Ödeme Yaptı

 

Maliye Bakanı Dursun Oğuz, cari ve muhtelif ödemelerin rutin seyrinde devam ettiğini söyledi.

 

Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü'nden alınan ödeme kalemleri doğrultusunda, 1 Ocak 2022’den 31 Ocak 2022’ye kadar maaş ve maaş nitelikli ödemelerin toplamı; 1.156.254.602,47, Piyasaya ise toplam; 333.934.666,82 TL ödeme yapıldı.

 

Böylelikle Maliye Bakanlığı, Ocak ayı içerisinde toplam; 1.490.189.269,29 TL ödeme gerçekleştirmiş oldu.

 

1-31 OCAK DÖNEMİ PİYASAYA YAPILAN ÖDEME KALEMLERİ ŞÖYLE;

 

- Emekli İkramiyeleri+Temizlik Şirketleri+Müteahhit+Karantina Otel+PCR+Antijen+İlaç+Tıbbi Medikal Ödemeler: …………………………… 119.726.885.11 TL

 

- KKTC Elektrik Kurumu Kamu Daire Tüketimleri: ……………………………… 19.153.828,81 TL

 

- Ankara +İstanbul Sağlık Hesabına Havale: ………………………………………. 333.201,85 TL

 

- Kısa Vadeli Finans İhtiyacın Karş. Alınan Borç Ödemesi: …………………. 115.000.000,00 TL

 

- Taşımacılık: …………………………………………………………………………………… 15.907.952, 94 TL

 

- Öğretmen Hazırlık Ödeneği: ………………………………………………………….. 23.451.303,86 TL

 

- Uzaş Uluslararası Sağlık Hizmeti PCR+Antijen Alımı: ……………………… 6.237.500,00 TL

 

- Kooperatif Merkez B. Borç Ödemesi Mahsuplaşma: ……………………….. 20.000.000,00 TL

 

- Balon Balığı+Bombus Arı+Organik Tarım+Sertifikalı Tohum Ödemesi:.. 1.559.893,00 TL

 

- Navlun+Çiğ Süt Ödemesi: ……………………………………………………………….. 12.564.101,25 TL

 

 

 

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