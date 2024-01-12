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Maliye Bakanlığı ve sendikalar uzlaştı!

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Maliye Bakanlığı ile kamuda örgütlü 5 sendika vergi dilimlerinde yapılması öngörülen düzenlemeyle ilgili uzlaştı. Maliye Bakanlığı’nda protokol imzalandı.
Maliye Bakanlığı ve sendikalar uzlaştı!

Vergi matrahlarında yapılması öngörülen düzenleme konusunda uzlaşıya varıldı.

Maliye Bakanı Özdemir Berova bu sabah Kamuda örgütlü 5 sendika Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası, Kıbrıs Türk Kamu İşçileri Sendikası, Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası, Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası, Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası ile bir araya geldi.

Bakan Berova ve sendikalar vardıkları uzlaşıya ilişkin protokol imzaladı.

Ayrıntılar saat 12.00’de Maliye Bakanı Özdemir Berova ile sendikalar tarafından basın açıklamasıyla duyuruldu.

Buna göre yenilenen oranlar şöyle açıklandı:

İlk 30 bin TL için %10 vergi oranı

Sonra gelen 30 bin TL için %20 vergi oranı

Sonra gelen 76 bin TL için %25 vergi oranı

Sonra gelen 100 bin 500 TL için %30 vergi oranı

236 bin 500’den sonrası için %37 veri oranı uygulanacak.

Öte yandan 2024 yılında uygulanacak kişisel indirimin 320 bin TL olması hususunda da gerekli düzenleme yapılacak.

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