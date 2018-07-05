Maliye Bakanlığı'na 2 yeni müsteşar atanıyor...

Kibris Time internet sitesinin haberine göre, Maliye Bakanlığı'na iki yeni müsteşar atanıyor. Özdemir Kalkanlı ve Cengiz Çoli müsteşarlık görevine atanıyorlar
Ahmet Havutçu'nun emekli olmasından boşalan makama Gelir ve Vergi Dairesi Müdürü Özdemir Kalkanlı, Kudret Akay'dan boşalacak müsteşarlık görevine ise Bütçe Dairesi Müdürü Cengiz Çoli'nin atanacağı öğrenildi.
Kalkınlı ve Çoli'nin atama yazılarının yazıldığı ve önümüzdeki günlerde yeni görevlerine başlayacakları belirtiliyor.
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