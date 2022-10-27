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Maliye Bakanlığına 900 Milyon TL Borçlanabilmesi İçin Yetki Verildi

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Maliye Bakanlığına 900 Milyon TL Borçlanabilmesi İçin Yetki Verildi
Maliye Bakanlığına 900 Milyon TL Borçlanabilmesi İçin Yetki Verildi

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Bakanlar Kurulu, Maliye Bakanlığına 900 milyon TL borçlanabilmesi için yetki verdi.

Resmi Gazete’de yayımlanan karar şöyle:

“Bakanlar Kurulu, devletin mali yükümlülüklerini yerine getirebilmesine olanak sağlamak amacıyla 2022 Mali Yılı Bütçe Yasası limitleri dahilinde ihtiyaç duyulan tutarlarda 900 milyon TL’ye kadar borçlanılabilmesi için Maliye Bakanlığı’nın yetkili kılınmasına karar verdi.”

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