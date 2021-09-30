  • BIST 1.404,270
  • Altın 500,50
  • Dolar 8,8550
  • Euro 10,2600
  • Lefkoşa 30 °C
  • Mağusa 28 °C
  • Girne 27 °C
  • Güzelyurt 26 °C
  • İskele 28 °C
  • İstanbul 18 °C
  • Ankara 19 °C
SON DAKİKAAvrupa’da coronadan çıkış takvimi: 2022 ilkbaharı

Maliye Bakanlığı’na Bağlı, Gümrük ve Rüsumat Dairesi’nden Açıklama

» »
Maliye Bakanlığı’na bağlı, Gümrük ve Rüsumat Dairesi, Girne Gümrük Şube Amirliği’nin, Otomasyona Geçişi hakkında açıklamalarda bulundu.
Maliye Bakanlığı’na Bağlı, Gümrük ve Rüsumat Dairesi’nden Açıklama

 

 

Maliye Bakanlığı’na bağlı, Gümrük ve Rüsumat Dairesi, Girne Gümrük Şube Amirliği’nin, Otomasyona Geçişi hakkında açıklamalarda bulundu.

Yapılan açıklamada şunlar kaydedildi;

Gümrük Bilgi Sistemi (GBS) 14 Haziran 2021 tarihinde Ercan Gümrük Şube Amirliği’nde pilot bölge olarak uygulamaya alınmıştır.

Bu bağlamda, 25 Ekim 2021 00.00 itibarı ile Girne Gümrük Şube Amirliği’ne verilmesi gereken Özet Beyan, Detaylı Beyan, şubeler arası eşya aktarma beyanları, vb.nin GBS üzerinden yapılması gerekecektir. Elektronik ortamda verilen beyanların çıktısı ve idareye yapılacak dilekçe/başvurular hariç, kâğıt ortamda yapılacak beyanlar kabul edilmeyecektir.

Gemi acentesi taşıdığı yükleri sistem üzerinden, yolcular, mürettebat ve motorlu araçları sistem üzerinde bulunan excel dosyaları vasıtasıyla, diğer evrakları (varsa erzak/levazımat, mürettebata ait yasaklı/kısıtlı eşya listesi, vb.) scan edip sisteme yükleyecektir.

Diğer taşıyıcıların (ithalatçıya ordino düzenleyecek olanlar)ise sadece taşıdıkları yükler ile ilgili olarak sistem üzerinden özet beyan vermeleri gerekecektir.

Deniz yolu ile yapılan taşımalarda, geminin ilk varış limanına gelmesinden en az iki saat önce özet beyanın tescil edilmesi gerekmektedir.

Bahse konu tarih itibarı ile sistem gereksinimlerinin yerine getirilmemesinden kaynaklanacak rötar, kargoların tesliminde gecikme vb. sıkıntılardan gümrük idaresinin sorumlu tutulamayacağı gibi, mevzuata uygun işlem yapılmamış olmasından dolayı cezai yaptırımlar da uygulanacaktır.”

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Dışişleri'nden GKRY’ne askeri malzeme ihracatını tepkisi!30 Eylül 2021 Perşembe 17:09
  • Hayvancılık Dairesi uzatma ağları ve baragadiler konusunda uyardı30 Eylül 2021 Perşembe 17:06
  • Maliye Bakanlığı’na Bağlı, Gümrük ve Rüsumat Dairesi’nden Açıklama30 Eylül 2021 Perşembe 17:04
  • Turizm Emekçileri: ADAPASS Sistemi KVKK Yasası’na aykırıdır30 Eylül 2021 Perşembe 16:55
  • Zaroğlu, Nisaba Destek Vermeyeceğini Söyledi30 Eylül 2021 Perşembe 16:54
  • Pazartesi Sendromu! Meclis toplanamayacak! Senaroğlu da yok!30 Eylül 2021 Perşembe 16:47
  • CTP ve TDP'nin yanısıra UBP de Saray'daki toplantıya katılmadı30 Eylül 2021 Perşembe 16:45
  • Taner Akcan Çıraklık ve Yetişkin Eğitim Merkezi 2021 – 2022 Eğitim Yılına Başlıyor30 Eylül 2021 Perşembe 16:37
  • AKPA Heyet Başkanı UBP Milletvekili Özdemir Berova ve CTP Milletvekili Armağan Candan temaslarını tamamladı30 Eylül 2021 Perşembe 16:19
  • Asya’ya Kıbrıslı Rum arkadaşları hediye gönderdi30 Eylül 2021 Perşembe 16:05
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti