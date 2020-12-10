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Maliye Bakanlığı’nda Devir Teslim… Amcaoğlu Görevi Oğuz’a Devretti

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Maliye Bakanlığı’nda  devir teslim töreni gerçekleştirildi. Yeni hükümette  Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na  getirilen  Olgun Amcaoğlu Maliye Bakanlığı görevini eski Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz’a devretti.
Maliye Bakanlığı’nda Devir Teslim… Amcaoğlu Görevi Oğuz’a Devretti

Maliye Bakanlığı’nda  devir teslim töreni gerçekleştirildi. Yeni hükümette  Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na  getirilen  Olgun Amcaoğlu Maliye Bakanlığı görevini eski Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz’a devretti.

AMCAOĞLU

Görevini devreden Olgun Amcaoğlu törende yaptığı konuşmasında, yeni oluşan hükümetin içindeki görevlendirmelere binaen devir teslim yaptıklarını söyledi.

Görevi çok sevdiği arkadaşı, güvendiği Dursun Oğuz’a devretmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Amcaoğlu, bundan gurur duyduğunu kaydetti.

Maliye Bakanlığı’nın geçtiği zor sürece değinen Olgun Amcaoğlu, bundan sonraki süreçte Bakan Oğuz ve yetişmiş bürokratların desteği ile Maliye Bakanlığı’nın çok daha iyi yerlere geleceğine inanç belirtti.

Covid-19’un etkilerinin 2021 yılına yansımalarının çok ağır hissedileceğini daha önce de dile getirdiğini anımsatan Amcaoğlu, Maliye Bakanlığı’nın önümüzdeki yıl yaşanması olası tehlikelerin farkında olarak hareket etmesi gerektiğini belirtti.

Maliye Bakanlığı’nın, hazırlayacağı mevzuatlar, alacağı tedbirlerle yeni hükümetin ihtiyacı olacak finansman kaynaklarını yaratacağını, planlayacağını ödemelerini yapabilmesi için hareket geliştireceğine inanç belirten Amcaoğlu, görevi gönül rahatlığıyla Dursun Oğuz’a devrettiğini kaydetti.

Kapısından memur olarak girdiği Maliye’nin içinde 30 yıl geçirdiğini ifade eden Amcaoğlu, “Çocuğumdan ayrılıyor gibi üzülüyorum ama görev kutsaldır. Görevin şekli bizim için önemli değil, görevimiz insanlarımızın müreffeh yaşam seviyesine ulaşabilmesi için gerekli adımların atılması” dedi.

Amcaoğlu, Maliye Bakanlığı’nın Dursun Oğuz’a hayırlı olmasını dileyerek, başarılar diledi.

OĞUZ

Maliye Bakanı Dursun Oğuz da, Olgun Amcaoğlu’nun güzel dilekleri için teşekkür ederek, Maliye Bakanlığı’nda yaptığı hizmetler için Amcaoğlu’na ve ekibine teşekkür etti.

Ekip çalışmasının, bürokratların  önemine işaret eden Oğuz, bundan sonraki dönemde de ekip çalışmasıyla ülkeyi daha iyi duruma getirmek için çaba harcayacaklarını söyledi.

Amacının ülkeye, halka hizmet olduğunu vurgulayan Oğuz, birçok eleştiriye rağmen pandemi sürecinde hükümetin ülkeyi çok iyi götürdüğünü kaydetti.

Ellerinden geldiğince, imkanları, şartları zorlayarak ülkenin daha iyi günlere ulaşmasını sağlamak için çalışacaklarını ifade eden Oğuz, bunu bir takım ruhuyla ekip olarak, hükümet olarak yapmak için çalışacaklarını belirtti.

Aldığı göreve layık olmaya çalışacağını dile getiren Oğuz, “Amcaoğlu Maliye Bakanlığı’nda bir isim bıraktı. İnşallah biz bu bayrağı daha ileriye götüreceğiz. Sorunları çözmek için çalışacağız” dedi.

Bakan Oğuz,  Amcaoğlu’na yeni görevinde başarılar diledi.  

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