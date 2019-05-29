  • BIST 87.538
  • Altın 248,122
  • Dolar 6,0012
  • Euro 6,6941
  • Lefkoşa 37 °C
  • Mağusa 39 °C
  • Girne 34 °C
  • Güzelyurt 35 °C
  • İskele 39 °C
  • İstanbul 28 °C
  • Ankara 33 °C
SON DAKİKAYakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Öğrenci Yerleştirme ve Burs Sıralama Sınavı 1 Haziran’da Yapılacak.

Maliye Bakanlığı'nda müteahhitlerin devletten alacakları konuşuldu

» »
Maliye Bakanı Amcaoğlu, Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB) temsilcilerini kabul etti. Kabulde müteahhitlerin devletten alacakları masaya yatırılırken, ekonomik gelişmeler, sektörel sıkıntılar ve beklentiler de ele alındı.
Maliye Bakanlığı'nda müteahhitlerin devletten alacakları konuşuldu

Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, Cafer Gürcafer başkanlığında Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB) temsilcilerini kabul etti.

Bugün bakanlıkta gerçekleşen görüşmede, KTİMB Yönetimi, Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu’na yeni görevinde başarılar diledi.

Ziyarette müteahhitlerin devletten alacakları masaya yatırılırken, ekonomik gelişmeler, sektörel sıkıntılar ve beklentiler de ele alındı.

AMCAOĞLU:

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, mali açıdan sorunların derinlemesine inceleneceğini ve tüm paydaşlarla istişare içerisinde olacaklarının bilinmesini istedi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Mekanik Tesisatçılar Birliği: ”Meslekte ciddi açık var, meslek lisesini bitirenlerin işi garanti”29 Mayıs 2019 Çarşamba 12:43
  • Çavuşoğlu: “Düzene uymaya değil, düzen kurmaya geldik”29 Mayıs 2019 Çarşamba 12:30
  • Resmiye Canaltay, Tatar'a küskün mü? İlk kez açıkladı29 Mayıs 2019 Çarşamba 12:18
  • Resmiye Canaltay, “ UBP benim ailem”29 Mayıs 2019 Çarşamba 12:16
  • Tatar’ın ilk konuğu Azeri milletvekili29 Mayıs 2019 Çarşamba 12:09
  • AKEL, Yunanistan’daki seçimden sonra müzakereler konusunda inisiyatif üstlenecek29 Mayıs 2019 Çarşamba 12:05
  • Tatar, GÜV.K.Komutanı Tuğgeneral Tevfik ALGAN’ı kabul etti29 Mayıs 2019 Çarşamba 11:41
  • Tehditten tutuklandı evinde 4 kök hintkeneviri çıktı29 Mayıs 2019 Çarşamba 11:28
  • Slot makinasına müdahale edip kazandığı parayı ikiye katladı ama tutuklanmaktan kurtulamadı29 Mayıs 2019 Çarşamba 11:20
  • Satranç turnuvası düzenlendi29 Mayıs 2019 Çarşamba 11:17
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti