Maliye Bakanlığı'nda müteahhitlerin devletten alacakları konuşuldu

Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, Cafer Gürcafer başkanlığında Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB) temsilcilerini kabul etti.
Bugün bakanlıkta gerçekleşen görüşmede, KTİMB Yönetimi, Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu’na yeni görevinde başarılar diledi.
Ziyarette müteahhitlerin devletten alacakları masaya yatırılırken, ekonomik gelişmeler, sektörel sıkıntılar ve beklentiler de ele alındı.
AMCAOĞLU:
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, mali açıdan sorunların derinlemesine inceleneceğini ve tüm paydaşlarla istişare içerisinde olacaklarının bilinmesini istedi.
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