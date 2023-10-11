Maliye Bakanlığı'nda sendika temsilcileri ile toplantı gerçekleştirildi...

Maliye Bakanlığı'nda bugün kamuda yetkili olan sendika temsilcileri ile toplantı gerçekleştirildi.

Maliye Bakanlığı’nda bugün kamuda yetkili olan 5 sendika başkan ve temsilcileri ile toplantı gerçekleştirildi.

Maliye Bakanlığı Genel Koordinatörü Saadet Hüdaverdi ile Maliye Bakanlığı Müsteşarı Burak Şoföroğlu, kamuda yetkili sendikalar KTAMS, KAMU-SEN, KTOEÖS, KTÖS, KAMU-İŞ temsilcileri ile bugün Maliye Bakanlığı’nda bir araya gelerek;

• 2024 yılı için Vergi dilimleri ve kişisel muafiyetlerinin güncellenmesi,

• Hayat Pahallığı ödeneğinin 2024 yılında yılda 3 kere verilmek üzere düzenlenmesi halinde Maliye Bakanlığı’nda yapılacak teknik düzenlemeler ve diğer konularda yapılması talep edilen teknik çalışmalar görüşüldü.

Görüşmede, Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan, Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (KAMU-SEN) Başkanı Metin Atan, Kamu İşçileri Sendikası (KAMU-İŞ) Başkanı Ahmet Serdaroğlu, Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Genel Sekreteri Tahir Gökçebel, Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Mustafa Baybora, KAMU-SEN Genel Sekreteri Özgür Kıdrışlıoğlu, KTOEÖS Eğitim Sekreteri Adnan Zekai, KTÖS Eğitim Sekreteri Süleyman Gelener ile Kamu-İş Mali Sekreteri Derviş Delikurt hazır bulundu.