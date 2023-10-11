  • BIST 8376.96
  • Altın 1670.035
  • Dolar 27.7283
  • Euro 29.4291
  • Lefkoşa 28 °C
  • Mağusa 29 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 26 °C
  • İskele 29 °C
  • İstanbul 19 °C
  • Ankara 18 °C
SON DAKİKAAB, ozon tabakasına zarar veren maddelerin kullanımını azaltacak

Maliye Bakanlığı'nda sendika temsilcileri ile toplantı gerçekleştirildi...

» »
Maliye Bakanlığı'nda bugün kamuda yetkili olan sendika temsilcileri ile toplantı gerçekleştirildi.
Maliye Bakanlığı'nda sendika temsilcileri ile toplantı gerçekleştirildi...

Maliye Bakanlığı’nda bugün kamuda yetkili olan 5 sendika başkan ve temsilcileri ile toplantı gerçekleştirildi. 

Maliye Bakanlığı Genel Koordinatörü Saadet Hüdaverdi ile Maliye Bakanlığı Müsteşarı Burak Şoföroğlu, kamuda yetkili sendikalar KTAMS, KAMU-SEN, KTOEÖS, KTÖS, KAMU-İŞ temsilcileri ile bugün Maliye Bakanlığı’nda bir araya gelerek; 

•    2024 yılı için Vergi dilimleri ve kişisel muafiyetlerinin güncellenmesi, 
•    Hayat Pahallığı ödeneğinin 2024 yılında yılda 3 kere verilmek üzere düzenlenmesi halinde Maliye Bakanlığı’nda yapılacak teknik düzenlemeler ve diğer konularda yapılması talep edilen teknik çalışmalar görüşüldü. 

Görüşmede, Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan, Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (KAMU-SEN) Başkanı Metin Atan, Kamu İşçileri Sendikası (KAMU-İŞ) Başkanı Ahmet Serdaroğlu, Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Genel Sekreteri Tahir Gökçebel, Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Mustafa Baybora, KAMU-SEN Genel Sekreteri Özgür Kıdrışlıoğlu, KTOEÖS Eğitim Sekreteri Adnan Zekai, KTÖS Eğitim Sekreteri Süleyman Gelener ile Kamu-İş Mali Sekreteri Derviş Delikurt hazır bulundu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kokainle Kuzey'e geçti, yakalandı...11 Ekim 2023 Çarşamba 14:08
  • Daha 17 yaşında... Cezaevi'ndeki arkadaşına uyuşturucu götürdü...11 Ekim 2023 Çarşamba 14:06
  • Afrika Gazetesi, Karikatür Davası'nda Beraat Etti11 Ekim 2023 Çarşamba 12:37
  • Evkaf Şampiyon Melekler Bursu, sahiplerine teslim edildi11 Ekim 2023 Çarşamba 12:12
  • İstatistik Kurumu Başkanı Demir:“Milli gelir ilk kez bu kadar kapsamlı ve gerçek verilere göre hesaplandı”11 Ekim 2023 Çarşamba 12:11
  • Hırsızlık (Gelişme)-Kasti Hasar ve Mülke Tecavüz11 Ekim 2023 Çarşamba 11:56
  • Gardiyanoğlu, Ankara temaslarını sürdürüyor...11 Ekim 2023 Çarşamba 11:56
  • Kanunsuz Uyuşturucu Madde (Kokain) Tasarrufu11 Ekim 2023 Çarşamba 11:51
  • Ani ve Gayri Tabii Ölüm11 Ekim 2023 Çarşamba 11:45
  • Biyologlar Derneği: Halk sağlığı hiçe sayılıyor11 Ekim 2023 Çarşamba 11:43
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti