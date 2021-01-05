Maliye Bakanlığı'ndan 1 milyar 145 milyon TL ödeme

Maliye Bakanlığı’nın cari ve muhtelif ödemeleri rutin seyrinde devam ediyor.

Maliye Bakanlığı’nın cari ve muhtelif ödemeleri rutin seyrinde devam ediyor.

Şeffaflık ilkesi çerçevesinde, halkın bilgi alma hakkını göz önünde bulunduran Maliye Bakanlığı, her ay yapılan ödemeleri kalem kalem kamuoyu ile paylaşıyor.

Maliye Bakanı Dursun Oğuz, Maliye Bakanlığı tarafından ödemelerin rutin şeklinde devam edeceğini, ödemelerin kalem kalem kamuoyunun bilgisine sunulacağını kaydetti.

Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü'nden alınan ödeme kalemleri doğrultusunda, 1 Aralık 2020’den 31 Aralık 2020’ye kadar ödenen maaş ve 13. maaşların toplamı; 896 milyon, 634 bin, 525 TL, 04 kuruş.

Piyasaya ise maaş ve maaş nitelikli ödemelerin dışında toplam, 248 milyon, 823 bin, 818 TL, 87 kuruş ödeme yapıldı.

Böylelikle, Maliye Bakanlığı, Aralık ayı içerisinde toplam; 1 milyar, 145 milyon, 458 bin, 343 TL, 91 kuruş ödeme yaptı…