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Maliye Bakanlığı'ndan açıklama!

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Maliye Bakanlığı'ndan açıklama!
Maliye Bakanlığı'ndan açıklama!

Maliye Bakanı Alişan Şan, Maliye Bakanlığı tarafından Eylül 2022 ayına ait işçi ve memur maaşları, maaş ve maaş nitelikli cari transferler, katkılar, elektrik tüketimi ve diğer cari nitelikli ödemelerinin planlandığı şekilde yapıldığını duyurdu.

Bakan Şan yaptığı açıklamada, Eylül 2022 ayına ait işçi ve memur maaşları, maaş ve maaş nitelikli cari transferler, katkılar, elektrik tüketimi ve diğer cari nitelikli ödemelerin yapıldığını, toplamda 488,974,917.97 TL ödendiğini belirtti.

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