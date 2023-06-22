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Maliye Bakanlığı'ndan 'KDV' duyurusu...

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Maliye Bakanlığı, KDV indirimlerinin 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olacağını duyurdu.
Maliye Bakanlığı'ndan 'KDV' duyurusu...

Bakanlıktan yapılan açıklama şöyle:

Maliye Bakanlığı’na bağlı Gelir ve Vergi Dairesi’nin, 1 Temmuz 2023 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek olan, Katma Değer Vergisi Oranlar Tüzüğü’nde yapılan değişiklikle, bazı zorunlu temel tüketim ürünlerinin KDV oranları %0’a (yüzde sıfır) indirilmiştir. 

Maliye Bakanlığı bu bağlamda; “16 Haziran 2023 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan ve Gelir ve Vergi Dairesi’nin web sitesinde de duyurulan,  1 Temmuz 2023 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek olan Katma Değer Vergisi Oranları (Değişiklik) Tüzüğüne (A.E 440/2023) istinaden yazar kasa (ödeme kaydedici cihaz) kullanmak zorunda olan yükümlülerin, 1 Temmuz 2023 tarihinden itibaren uygulanmak üzere yazar kasalarında gerekli değişiklikleri ve düzenlemeleri anlaşmalı oldukları yazar kasa firmaları vasıtasıyla yapmaları önemle duyurulur.”

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