  • BIST 1.434,760
  • Altın 488,23
  • Dolar 8,6070
  • Euro 10,1100
  • Lefkoşa 33 °C
  • Mağusa 32 °C
  • Girne 33 °C
  • Güzelyurt 31 °C
  • İskele 32 °C
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 27 °C
SON DAKİKAKTTB'den Hamileler İçin Aşı Uyarıları

Maliye Bakanlığı’ndan nakdi varlıklarla ilgili kamuoyunu bilgilendirme

» »
Maliye Bakanlığı, Nakdi Varlıklara İlişkin Mali Düzenleme Hakkında Yasa Gücünde Kararnameye ilişkin bazı açıklamalarda bulundu.
Maliye Bakanlığı’ndan nakdi varlıklarla ilgili kamuoyunu bilgilendirme

Bakanlık Müsteşarı Özdemir Kalkanlı tarafından yapılan açıklamada, bu Kararname ile ülke içinde veya ülke dışında tutulan ve bilançolara veya gelir beyanlarına dahil edilmemiş ve KKTC’de vergisi ödenmemiş nakdi varlıkların beyan edilerek ve kararname ile getirilen indirimli verginin de ödenmesi kaydıyla ekonomiye kazandırılmasının amaçlandığını belirtildi.

Ülkede önemli ölçüde kayıt dışılık olduğunu ifade eden Kalkanlı, Kararname ile hedeflenenin kayıt dışı bırakılmış gelirler olduğunu belirterek, Nakdi Varlıklara İlişkin Mali Düzenleme Hakkında Yasa Gücünde Kararname’nin Resmî Gazete ’de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini hatırlattı. Kalkanlı, benzer düzenlemelerin 1/1993 sayılı Mali Düzenleme ve Tahsilatın Hızlandırılması (Geçici Kurallar) Yasası, 39/1996 sayılı Mali Düzenleme (Geçici Kurallar) Yasası, 27/2003 sayılı Mali Düzenleme ve Tahsilatın Hızlandırılması (Geçici Kurallar) Yasası, 2014 Mali Düzenleme ve Kamu Alacaklarının Tahsiline ilişkin Yasa Gücünde Kararname ile (60/2014 sayılı Mali Düzenleme ve Kamu Alacaklarının Tahsiline ilişkin (Geçici Kurallar) Yasası ile yasallaştırılmıştır) yapıldığını belirtti.

Bu uygulamanın, yürürlükte olan “Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Yasası” (Kara Para) ile karıştırılmaması gerektiğini belirten Kalkanlı, kara paraya ilişkin yasa kapsamında ülkeye banka veya başka kanallarla gelen miktarların bankaların, Bakanlık’a bağlı Para Kambiyo ve İnkişaf İşleri Sandığı Dairesi ile mali polisin takibinde olduğu ve olmaya devam edeceğini kaydetti.

Kalkanlı, ayrıca, “Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Yasası” (Kara Para) kapsamında halen 200 civarında soruşturmanın da takip edildiğini ifade etti. 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • KKTC Fenerbahçeliler Derneği'nden Ertuğruloğlu'na ziyaret07 Ağustos 2021 Cumartesi 14:32
  • Sönmezliler Ocağı, Erenköy Direnişi’nin 57. yıldönümü nedeniyle mesaj yayımladı07 Ağustos 2021 Cumartesi 14:03
  • Cumhurbaşkanı Tatar'dan Erenköy Direnişi mesajı: Rum zihniyeti devam ediyor07 Ağustos 2021 Cumartesi 12:07
  • Moldova’da yeni Başbakan Natalya Gavrilitsa oldu07 Ağustos 2021 Cumartesi 12:05
  • Gürcafer: Bu Ülke İçin Gailesi Olan Siyasetçilere İhtiyaç Var07 Ağustos 2021 Cumartesi 12:02
  • ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı arttı07 Ağustos 2021 Cumartesi 11:23
  • Kaç kişinin pasaportu iptal edilecek?07 Ağustos 2021 Cumartesi 10:46
  •  Turizm ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Otelcilik, Turizm, Eğitim Merkezi (OTEM) yeniden eğitime başladı07 Ağustos 2021 Cumartesi 10:31
  • KKTC’de ilk kez Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde uygulanan yeni yöntem, beyin embolilerine neden olabilen kalp ritim bozukluklarında hayat kurtarıyor07 Ağustos 2021 Cumartesi 10:18
  • 8 Kişi Hakkında Yasal İşlem Başlatıldı07 Ağustos 2021 Cumartesi 10:09
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti