Maliye Bakanlığından ödemelerle ilgile açıklama

Toplam 2 milyar, 631 milyon, 879 bin, 835 TL Ödeme Yapıldı

Maliye Bakanlığı’nın cari ve muhtelif ödemeleri rutin seyrinde devam ediyor.

Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü’nden alınan ödeme kalemleri doğrultusunda, 1 Mart 2023’den 31 Mart 2023’e kadar piyasaya yapılan; ‘Taşımacılık, Küçük Baş Hayvan Üreticilerine Destek, Çiğ Süt+ Navlun ve muhtelif firmalar ile maaş ve maaş nitelikli ödemeler’ gerçekleştirildi.

Böylelikle, Maliye Bakanlığı, Mart ayı içerisinde toplam; 2 milyar, 631 milyon, 879 bin, 835 TL, 70 kuruş ödeme yaptı.