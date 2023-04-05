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Maliye Bakanlığından ödemelerle ilgile açıklama

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Toplam 2 milyar, 631 milyon, 879 bin, 835 TL Ödeme Yapıldı
Maliye Bakanlığından ödemelerle ilgile açıklama

Maliye Bakanlığı’nın cari ve muhtelif ödemeleri rutin seyrinde devam ediyor.

Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü’nden alınan ödeme kalemleri doğrultusunda, 1 Mart 2023’den 31 Mart 2023’e kadar piyasaya yapılan; ‘Taşımacılık, Küçük Baş Hayvan Üreticilerine Destek, Çiğ Süt+ Navlun ve muhtelif firmalar ile maaş ve maaş nitelikli ödemeler’ gerçekleştirildi.

Böylelikle, Maliye Bakanlığı, Mart ayı içerisinde toplam; 2 milyar, 631 milyon, 879 bin, 835 TL, 70 kuruş ödeme yaptı.

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