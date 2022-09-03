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Maliye Bakanlığı'ndan ödemelerle ilgili açıklama!

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Maliye Bakanlığı’nın cari ve muhtelif ödemeleri rutin seyrinde devam ediyor.
Maliye Bakanlığı'ndan ödemelerle ilgili açıklama!

Maliye Bakanlığı’nın cari ve muhtelif ödemeleri rutin seyrinde devam ediyor.

Maliye Bakanı Alişan Şan, Maliye Bakanlığı tarafından ödemelerin rutin şeklinde devam ettiğini, ödemeleri  kamuoyunun bilgisine sunulduğunu kaydetti.

Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü’nden alınan ödeme kalemleri doğrultusunda, 1 Ağustos 2022’den 31 Ağustos 2022’ye kadar maaş ve maaş nitelikli ödemelerin toplamı; 1 milyar, 102 milyon, 78 bin, 761 TL, 64 kuruş.

Piyasaya yapılan ödemelerin toplamı; 489 milyon, 718 bin, 263 TL, 41 kuruş. Böylelikle, Maliye Bakanlığı, Ağustos ayı içerisinde toplam; 1 milyar, 591 milyon, 797 bin, 25 TL, 5 kuruş ödeme yaptı.

HAZİRAN AYINA AİT BURSLAR BUGÜN ÖDENDİ

Maliye Bakanı Alişan Şan ayrıca 2022 yılı Haziran ayına ait bursların ve Navlun+Çiğ Süt ödemelerinin de bugün gerçekleştiğini duyurdu. 2022 yılı Haziran ayına ait burslar için toplam; 11 milyon, 698 bin, 884 TL, 12 kuruş, Navlun+Çiğ Süt ödemeleri içinse; 8 milyon, 165 bin, 749 TL, 90 kuruş ödeme gerçekleşti.

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