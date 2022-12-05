  • BIST 4.994,08
  • Altın 1075.055
  • Dolar 18.6364
  • Euro 19.6833
  • Lefkoşa 21 °C
  • Mağusa 21 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 21 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 11 °C
SON DAKİKADSÖ: Endişe verici yeni corona virüsü varyantı ortaya çıkabilir

Maliye Bakanlığı’nın Cari ve Muhtelif Ödemeleri Devam Ediyor

» »
Maliye Bakanlığı’nın Cari ve Muhtelif Ödemeleri Devam Ediyor
Maliye Bakanlığı’nın Cari ve Muhtelif Ödemeleri Devam Ediyor

AĞUSTOS AYINA AİT BURSLAR DA BUGÜN ÖDENDİ

 

 

Maliye Bakanlığı’nın cari ve muhtelif ödemeleri rutin seyrinde devam ediyor

 

Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü’nden alınan ödeme kalemleri doğrultusunda, 1 Kasım 2022’den 30 Kasım 2022’ye kadar maaş ve maaş nitelikli ödemelerin toplamı; 1 milyar, 164 milyon, 227 bin, 954 TL, 58 kuruş,

 

Piyasaya yapılan ödemelerin toplamı; 859 milyon, 250 bin, 122 TL, 41 kuruş.

 

Böylelikle, Maliye Bakanlığı, Kasım ayı içerisinde toplam; 2 milyar, 23 milyon, 478 bin, 76 TL, 99 kuruş ödeme yaptı.

 

 

AĞUSTOS AYINA AİT BURSLAR BUGÜN ÖDENDİ

 

Ayrıca 2022 yılı Ağustos ayına ait burs ödemeleri de bugün gerçekleşti.

 

2022 yılı Ağustos ayına ait burslar için toplam; 7 milyon, 583 bin, 145 TL, 50 kuruş ödeme gerçekleşti.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • SSTB ve AFAD koordinesinde müşterek arama kurtarma tatbikatı yapılacak05 Aralık 2022 Pazartesi 14:10
  • Ahmet Savaşan: Böyle bir güne ihtiyaç duyulmamasını diliyorum05 Aralık 2022 Pazartesi 13:42
  • Şan, 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü Dolayısıyla Mesaj Yayımladı05 Aralık 2022 Pazartesi 12:57
  • Ataoğlu: Kadınlarımız sevgi ve şefkatin simgesidir05 Aralık 2022 Pazartesi 12:51
  • İtfaiyeden Uyarı!05 Aralık 2022 Pazartesi 12:42
  • Dikkat Atış Yapılacak!05 Aralık 2022 Pazartesi 12:33
  • Bir Haftada 5 Yangın05 Aralık 2022 Pazartesi 12:20
  • Hayvan satışlarında okka kullanan kişilere yasal işlem başlatılacak05 Aralık 2022 Pazartesi 12:09
  • Bir Haftada 52 Trafik Kazası Gerçekleşti05 Aralık 2022 Pazartesi 12:02
  • Evinde Ölü Olarak Bulundu!05 Aralık 2022 Pazartesi 11:55
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti