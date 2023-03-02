Maliye Bakanlığı'nın Cari ve Muhtelif Ödemeleri Devam Ediyor

MALİYE BAKANLIĞI’NIN CARİ VE MUHTELİF ÖDEMELERİ DEVAM EDİYOR

Maliye Bakanlığı’nın cari ve muhtelif ödemeleri rutin seyrinde devam ediyor

Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü’nden alınan ödeme kalemleri doğrultusunda, 1 Şubat 2023’den 28 Şubat 2023’e kadar piyasaya yapılan; muhtelif ödemeler, Ocak ayı bursu, taşımacılık ile maaş ve maaş nitelikli ödemeler gerçekleştirildi.

Böylelikle, Maliye Bakanlığı, Şubat ayı içerisinde toplam; 2 milyar, 45 milyon, 617 bin, 143 TL, 16 kuruş ödeme yaptı.