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Maliye Bakanlığı’nın cari ve muhtelif ödemeleri rutin seyrinde devam ediyor

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Maliye Bakanı Dursun Oğuz, Maliye Bakanlığı tarafından ödemelerin rutin şeklinde devam ettiğini, ödemelerin kalem kalem kamuoyunun bilgisine sunulduğunu kaydetti.
Maliye Bakanlığı’nın cari ve muhtelif ödemeleri rutin seyrinde devam ediyor

Maliye Bakanlığı’nın cari ve muhtelif ödemeleri rutin seyrinde devam ediyor.

 

Maliye Bakanı Dursun Oğuz, Maliye Bakanlığı tarafından ödemelerin rutin şeklinde devam ettiğini, ödemelerin kalem kalem kamuoyunun bilgisine sunulduğunu kaydetti.

 

Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü'nden alınan ödeme kalemleri doğrultusunda, 1 Temmuz 2021’den 31 Temmuz 2021’e kadar maaş ve maaş nitelikli ödemelerin toplamı; 489,734,693.88 TL

 

Piyasaya yapılan ödemelerin toplamı; 237,794,515.11 TL.

 

Böylelikle, Maliye Bakanlığı, Temmuz ayı içerisinde toplam; 727 milyon, 529 bin, 208 TL, 99 kuruş ödeme yaptı…

 

1-31 TEMMUZ 2021 DÖNEMİ PİYASAYA YAPILAN ÖDEMELER

  • Emekli İkramiyeleri + Temizlik Şirketleri + Müteahhit Kamulaştırma+ Karantina Otel + İlaç + Tıbbi Medikal Ödemeler:                         140,261,753.90
  • KKTC Elektrik Kurumu Daire Tüketimleri:                              17.580.787,00
  • Koop. Merkez Bankası Borç Ödemesi:                                    20.000.000,00
  • Netaş Firmasına Yapılan Ödeme:                                             3.000.000,00
  • 2019 Yılına Ait Kızılay derneğine Yapılan Ödeme:               2.000.000,00
  • Cypruvex Narenciye Desteği:                                                    1.083.468,52
  • Nisan burs Ödemesi:                                                                   5.406.702,18
  • Yakın Doğu Üniversitesi Hasta Bakım Bedeli (2019):         9.232.371,87
  • Navlun+Çiğ Süt Ödemesi:                                                          7.648.977,35
  • Belediyesi Onaylanan Belediyelerin Katkı Farkı:                  349.087,75
  • PCR Test Kiti Temini:                                                                   11.468.128,00
  • Depozito Emanet Ödemesi:                                                      1.780.340,30
  • İstanbul Temsilciliği Sağlık Hs Aktarılan:                                258.975,00
  • Corona Virüs Kap.Yerel İş Gücü İstihdam Desteği Fonuna Katkı:     16.000.000,00
  • Gelir ve Vergi Dairesi Tarafından Yapılan Ödeme:              1,723,923.24

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                                                                                               Toplam:       237,794,515.11

 

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