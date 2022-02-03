  • BIST 1.970,90
  • Altın 772.18802
  • Dolar 13.5351
  • Euro 15.4263
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 5 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKAMerck’in Covid-19 İlacında Omicron Müjdesi

Maliye Bakanlığı’nın Elektrikleri 24 Saattir Kesik

» »
Maliye Bakanlığı’nda elektrik yok
Maliye Bakanlığı’nın Elektrikleri 24 Saattir Kesik

Maliye Bakanlığı’nda elektrik yok

EL-SEN kaynakları Maliye Bakanlığı’nın elektriklerinin dün kestiklerini, 24 saat geçmesine rağmen de kesik olduğunu aktardı.

Kıbrıs Postası’nın “peki ödeme konusunda ışık var mı?” sorusuna yönelik ise aynı kaynaklar “herhangi bir ödeme ışığı da yok…” dedi.

Maliye Bakanlığı’nın elektrikleri geçtiğimiz günlerde 1-2 saatliğine yine kesilmiş yapılan 7 Milyon TL’lik ödeme sonrası açılmıştı.

EL-SEN, Maliye Bakanlığı’nın elektriklerini bu hafta yine keseceklerini duyurmuştu.

Maliye Bakanlığı’nın KIB-TEK’e 160 Milyon TL’yi bulan bir elektrik borcu var.

KKTC’de olası hükümet senaryoları Maliye Bakanlığı’nın 24 saattir kesik olan elektrikleri gölgesinde konuşulmaya devam ediyor.

Kaynak: Kıbrıs Postası

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bağımsızlık Yolu’ndan Girne Akçiçek Hastanesi İşçilerine Dayanışma Ziyareti03 Şubat 2022 Perşembe 16:23
  • Özçınar, Regaip Kandili Dolayısıyla Mesaj Yayımladı03 Şubat 2022 Perşembe 16:07
  • YDP Yüksek İstişare Kurulu Yeninden Belirledi03 Şubat 2022 Perşembe 15:44
  • Beşparmak Düşünce Grubu Genel Koordinatörü Yalçın Vehit Oldu03 Şubat 2022 Perşembe 15:31
  • Kuzey Kıbrıs’ın En Büyük Göleti Gemikonağı Göletinde Doluluk Oranı Yüzde 67’ye Yükseldi03 Şubat 2022 Perşembe 15:24
  • KTEZO: Önceliğimiz Hükümeti Oluşturacak Sayı Değil03 Şubat 2022 Perşembe 15:16
  • Aşırı çevre olayları, 40 yılda Avrupa’da yarım trilyon euro zarara yol açtı03 Şubat 2022 Perşembe 15:04
  • Covid-19'un yol açtığı ruhsal sorunlara karşı 7 öneri03 Şubat 2022 Perşembe 14:28
  • Rahvancıoğlu: Yapılması Gereken Devlette Taşeron Sistemini Sıfırlamaktır03 Şubat 2022 Perşembe 14:08
  • Başbakan Sucuoğlu, bugün idrak edilecek Regaip Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı03 Şubat 2022 Perşembe 14:02
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti