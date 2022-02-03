Maliye Bakanlığı’nın Elektrikleri 24 Saattir Kesik

Maliye Bakanlığı’nda elektrik yok

EL-SEN kaynakları Maliye Bakanlığı’nın elektriklerinin dün kestiklerini, 24 saat geçmesine rağmen de kesik olduğunu aktardı.

Kıbrıs Postası’nın “peki ödeme konusunda ışık var mı?” sorusuna yönelik ise aynı kaynaklar “herhangi bir ödeme ışığı da yok…” dedi.

Maliye Bakanlığı’nın elektrikleri geçtiğimiz günlerde 1-2 saatliğine yine kesilmiş yapılan 7 Milyon TL’lik ödeme sonrası açılmıştı.

EL-SEN, Maliye Bakanlığı’nın elektriklerini bu hafta yine keseceklerini duyurmuştu.

Maliye Bakanlığı’nın KIB-TEK’e 160 Milyon TL’yi bulan bir elektrik borcu var.

KKTC’de olası hükümet senaryoları Maliye Bakanlığı’nın 24 saattir kesik olan elektrikleri gölgesinde konuşulmaya devam ediyor.

Kaynak: Kıbrıs Postası