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Maliye: Hükümet taşımacılara %45 net artış önerdi

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Maliye Bakanlığı taşımacılık sektörü ile ilgili açıklama yaptı
Maliye: Hükümet taşımacılara %45 net artış önerdi

Maliye Bakanlığı;  ilgili diğer bakanlıklar ile beraber uzun süreden beri taşımacılık sektörne hizmet veren sektör temsilcileri ile yaptığı görüşmeler neticesinde hükümet adına %45 artış önermiştir.

Şubat 2020 tarihinde yapılan %10’luk artışın dışında Eylül 2018 tarihinden bugüne geçen 3 yıllık süreçte, herhangi bir artış yapılmayan taşımacılık sektörüne,  Maliye Bakanlığı ilgili bakanlıkların da görüşünü alarak hükümet adına %45 artış oranını önerdi..

Ülkemizin içinde bulunduğu zor ekonomik koşullarda hükümet olarak bu sektörden geçimini sağlayan insanlarımızı da düşünerek imkanlarımızı zorlamış ve sektörün mağduriyetini giderme yönünde bu artış önerilmiştir.

Beklentimiz; ülkemizin içerisinde bulunduğu koşullarda, iyi niyet çerçevesinde, toplumsal uzlaşı ile aylardan beridir okulların açılmasını bekleyen öğrencilerimizin ve ailelerimizin mağdur olmamasıdır.

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