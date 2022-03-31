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Maliye-Sen “Toplumsal Yok Oluş ve Yoksullaşmaya Hayır” eylemine katılıyor

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Hazine ve Maliye Çalışanları Sendikası (MALİYE-SEN) olarak 01 Nisan 2022 Cuma günü tüm sendikalar ve sivil toplum örgütleri ile birlikte Başbakanlık önünde yapılacak “Toplumsal Yok Oluş ve Yoksullaşmaya Hayır” eylemine katılıyoruz.
Maliye-Sen “Toplumsal Yok Oluş ve Yoksullaşmaya Hayır” eylemine katılıyor

İşte açıklama;

Eylem kapsamında 1 Nisan 2022 günü grev yapılacaktır. Maliye Bakanlığı önünden hareketle Başbakanlığa yürüyüş düzenlenecektir.
Hükümet’in yasa tanımaz tavrına, her gün alınan zam kararları ile halkın yoksulluğa sürüklenmesine, kamu çalışanlarının kamplara bölünerek hayat pahalılığı hakkının gasp edilmeye çalışılmasına, özel sektördeki sömürü ve kölelik düzeninin devam ettirilmesine, yolsuzlukların üzerinin örtülmesine, vergi hırsızlıklarına, yalanlara ve talanlara, göçe zorlanmaya, YOKSULLAŞMAYA ve TOPLUMSAL YOK OLUŞA ‘HAYIR’ demek için başlatılan mücadeleyi MALİYE-SEN olarak destekliyoruz.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

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