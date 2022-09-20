Maliye-Sen'den Grev Açıklaması

İşte açıklama!

47/2010 sayılı yasa (Göç Yasası) ile işe girenlerin maaşlarının iyileştirilmesi için talep ettiğimiz artış konusunda yaklaşık bir aydır hükümet ile yapılan görüşmeler sonucunda % 6 ek artış yapılması konusunda uzlaşıya varılmasına rağmen hükümet, bugüne kadar zamana oynamış ve yasal düzenlemeyi henüz ortaya koymamıştır.

Bu çerçevede Maliye-Sen olarak Hazine ve Muhasebe Dairesi, Muhasebe Şubesi’nde 21 Eylül Çarşamba günü şok eylem ve grev yapma kararıyla, tüm muhasebe işlemleri ile devlet ödemelerini durdurma kararı almış bulunmaktayız.

Hükümetin verdiği sözü yerine getirerek, Göç Yasası Çalışanları maaşlarına %6 ek artış yapılması, barem tabloları arasındaki eşitsizliğin ortadan kaldırılması için takvimlendirme çalışması yapılması ve günümüz şartlarına uygun Gelir Vergisi düzenlemelerinin yapılması için protokol imzalanana kadar grevlere devam edebileceğimizi, vatandaşların yaşayabileceği mağduriyetlerden sendikaların sorumlu olmayacağını kamuoyunun bilgisine sunarız.