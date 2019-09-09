Maliye yapılan ödemeleri açıkladı

Amcaoğlu , ülkede mali karar alma ve performans yönetimi konusunda olumlu gelişmeler sergilediği, avansa veya borçlanmaya gerek duymadan, cari ve muhtelif ödemelerin rutin ve olması gerektiği şekliyle devam ettiği vurgulandı.

Maliye Bakanlığının, Olgun Amcaoğlu’nun göreve gelmesi ile birlikte yaklaşık dört aydır, ülkede mali karar alma ve performans yönetimi konusunda olumlu gelişmeler sergilediği, avansa veya borçlanmaya gerek duymadan, cari ve muhtelif ödemelerin rutin ve olması gerektiği şekliyle devam ettiği vurgulandı.



Maliye Bakanlığından yapılan açıklamada, şeffaflık ilkesi çerçevesinde, halkın bilgi alma hakkı da gözetilerek yapılan ödemeler, açıklık ilkesi ile de kalem kalem paylaşıldı.



Buna göre, 1 Eylül – 6 Eylül 2019 tarihleri arasında toplam 93 milyon 215 bin 119 TL ödeme yapıldı.

Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü’nden alınan verilere göre ödeme kalemleri şu şekilde:

“Süt-navlun ödemeleri; 2 milyon, 494 bin, 922 TL,

Yurtdışı sağlık; 7 milyon, 218 bin, 540 TL,

Elektrik Kurumuna yapılan ödeme, Gelir ve Vergi Dairesine mahsuplaşma kapsamında; 21 milyon, 519 bin, 533 TL,

Muhtelif zorunlu ödemeler; 35 milyon, 671 bin, 898 TL,

Federasyonlara katkı, emeklilik ikramiyeleri, ilaç, müteahhitlik hizmetleri için; 26 milyon, 310 bin, 226 TL”

Açıklamada, Maliye Bakanlığı’nın bir kez daha, ödemeler konusunda mali bir sıkıntı yaşanmaması için yüksek performans sergileyerek, bu konuda şeffaflık, katılımcılık ve paylaşımcılık ilkeleri gereğince, tüm güncel verileri kamuoyu ile paylaşmayı sürdüreceği kaydedildi.