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Maliye’de beş sendika ile görüşme yapıldı

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Maliye Bakanlığı yetkilileri, kamuda yetkili beş sendika ile görüştü. Görüşmede ele alınan konular arasına hayat pahalılığının yılda 3 kez verilmesi de vardı.
Maliye’de beş sendika ile görüşme yapıldı

Maliye Bakanlığı yetkilileri, kamuda yetkili beş sendika ile görüştü. Görüşmede ele alınan konular arasına hayat pahalılığının yılda 3 kez verilmesi de vardı.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, Maliye Bakanlığında yapılan toplantıda, hayat pahalılığı ödeneğinin 2024 yılında yılda 3 kere verilmek üzere düzenlenmesi halinde Maliye Bakanlığı’nda yapılacak teknik düzenlemeler ile diğer konularda yapılması talep edilen teknik çalışmalar ve 2024 yılı için Vergi dilimleri ile kişisel muafiyetlerinin güncellenmesi görüşüldü.

Görüşmede, Maliye Bakanlığı Genel Koordinatörü Saadet Hüdaverdi, Maliye Bakanlığı Müsteşarı Burak Şoföroğlu, Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan, Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (KAMU-SEN) Başkanı Metin Atan, Kamu İşçileri Sendikası (KAMU-İŞ) Başkanı Ahmet Serdaroğlu, Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Genel Sekreteri Tahir Gökçebel, Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Başkanı Mustafa Baybora, KAMU-SEN Genel Sekreteri Özgür Kıdrışlıoğlu, KTOEÖS Eğitim Sekreteri Adnan Zekai, KTÖS Eğitim Sekreteri Süleyman Gelener ile Kamu-İş Mali Sekreteri Derviş Delikurt hazır bulundu.

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