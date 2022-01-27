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Maliye’den KIB-TEK’e 7 milyon TL ödeme

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Maliye’den KIB-TEK’e 7 milyon TL ödeme
Maliye’den KIB-TEK’e 7 milyon TL ödeme

Maliye Bakanlığı KIB-TEK’e 7 milyon TL’lik ödeme yaptığı ve böylece elektriklerinin bugün kesilmediği öğrenildi.

KIB-TEK bugün 1 milyon 291 Bin TL BRT’den tahsilat yaparken; Vakıflardan ise henüz tahsilat yapılmadı.

Sağlık Bakanlığı’nın ise yüksek miktarda birikmiş borcu olduğu gelen bilgiler arasında…

Öte yandan bazı belediyelerin de taksitlendirmeye gittiği belirtildi. 

EL-SEN, Maliye ve BRT’de elektriklerini keseceklerini açıklamıştı.

Maliye Bakanlığı'nın elektrik kurumuna 160 Milyon TL’yi bulan bir borcu olduğu ifade ediliyor.

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