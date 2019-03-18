Maliyet uzmanı Doç. Dr. Hasan Ulaş Altıok'tan 6 adımda çoklu tarife değerlendirmesi

İşte o açıklama;

ÇOKLU TARİFE UYGULAMASI VE TEPKİLER

Bazı gerçekler:

1. Çoklu tarife çok faydalı bir uygulamadır. Ve gelişmiş ülkelerde kullanılmaktadır. Ve doğru uygulandığında ekonomik faydası tartışılamaz.

2. Zaman dilimleri ve uygulanacak tarifeler ciddi verilerle, doğru hesaplanmalıdır. Eğer bu doğru yapılmadıysa ve kamu faydası maksimize edilmediyse tekrar gözden geçirilmelidir. Önemli olan bir yerden başlamaktı. Çok doğru bir karardır.

3. Elektriği belli ki zam yapılmıştır. Zaten bunun olacağını göreve geldiği günden beridir tek yaptığı zam olan Enerji Bakanı defalarca açıklamıştı. Bunun çoklu tarife ile ilgisi yoktur. Zam doğru mudur? Bence hayır! Gelmiş geçmiş hükümetlerin verimli yatırımları fantezi peşinde koşarak geciktirmesi, verilen teşvikler, AKSA kazzığı ve özelleştirme hayalleri yüzünden zam yapma zorunluluğu olduğu görülüyor. Bunun hesabı başta mevcut Enerji Bakanı olmak üzere gelmiş geçmiş tüm ilgililerden sorulmalıdır, yeni zamlar yapılmaması için gerekli kararları alan KIB-TEK’ten değil.

4. Zammın etkisi özellikle dar gelirli insanlar tarafından çok daha az hissedilmesi için çoklu tarife sistemi bir araç olarak kullanılabilir. Ama ikisi bir biriyle karıştırılmamalıdır.

5. İleriki dönemlerde zam yapılmasına engel olmak için kesinlikle doğru yatırımlar geciktirilmeden derhal planlanmalı ve yapılmalıdır. Yoksa çoklu tarife uygulaması çok faydalı bir uygulama olmakla beraber tek başına zamlara engel olmaya yetmez.

6. Şu an doğru bir karar olan çoklu tarife sistemini gerçek dışı argümanlarla eleştirenlerin, tüm hayatları boyunca zam yapılmasına neden olan kişileri öven, yere göğe sığdıramayan kişiler olması beni hiç şaşırtmıyor. Biz bu yüzden hayır etmiyoruz!

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