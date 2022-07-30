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Maliyetlerdeki artış fiyatlara yansıdı: Avrupa'da ucuz tatil dönemi bitiyor

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Tüm dünyada havayolu şirketleri ve oteller, artan maliyetleri fiyat tarifelerine yansıtmaya başladı.
Maliyetlerdeki artış fiyatlara yansıdı: Avrupa'da ucuz tatil dönemi bitiyor

Avrupa’da 40-50 yıldır görülmeyen düzeydeki enflasyonun işletmelerin maliyetlerinin artmasına sebebiyet verdi. Rekor maliyet artışları havacılık ve konaklama sektörlerindeki fiyatlara yansımaya başladı. Yaşanan gelişmelerle birlikte ucuz ve sık tatil döneminin bittiğine işaret ediliyor.

Dünya gazetesinin haberine göre, ucuz tatil döneminin bitmesi tatilciler kadar günümüzün dünya kitle turizmi merkezi olan Akdeniz bölgesindeki otelleri de zor durumda bırakacak. İspanya, İtalya, Yunanistan ve Portekiz’deki otelcilik kuruluşları bu noktaya dikkat çekiyor.

“HIZLI, SIK VE UCUZ TATİL DÖNEMİ SONA ERDİ"

Portekiz’in Algarve kıyısındaki otel sahiplerinin oluşturduğu Associação da Hotelaria de Portugal Başkan Yardımcısı Cristina Siza Vieiram, Financial Times’a yaptığı açıklamada, “Artan enerji maliyetleri, enflasyon ve daha yüksek ücret talebinin kısır döngüsü, tatilcilerin 2023 yaz sezonu için artan fiyatlara hazırlanmaları gerektiği gösteriyor. Hızlı, sık ve ucuz tatil dönemi sona erdi" dedi. 

"GEÇEN YILA GÖRE YÜZDE 17 DAHA PAHALI HALE GELDİ"

Balear Adaları Otelciler Birliği Başkanı Carolina Quetglas de tur operatörleriyle zorlu müzakerelerin gerçekleşeceğini belirterek “Avrupa’daki olası ekonomik kriz de göz önüne alındığında bu işin zorluğu daha da artıyor" dedi.

Akdeniz bölgesindeki otelciler, petrol, gaz, elektrik ve yiyecek için daha yüksek masraf ödemek zorunda oldukları için fiyatlarını yükseltmek zorunda kaldıklarından, paket turların daha pahalı hale gelmesine neden olacağını belirtiyorlar. Haziran- Ağustos 2022 ayları için Mayıs ayında Mallorca’ya rezerve edilen iki kişilik ortalama bir haftalık paket tatilin bir önceki yıla göre yüzde 17 daha pahalı hale geldiği gerçeğini de buna örnek olarak gösteriyor.

Bu arada McKinsey’in anketine katılanların yüzde 40’ı tatil fiyatlarındaki artışlardan endişe ettiklerini söylüyor. McKinsey uzmanı Marcus Jacob, artışlardan duyulan endişenin Ukrayna savaşı korkusunun önüne geçtiği değerlendirmesini yapıyor.

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