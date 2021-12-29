Mallıdağ bölgesinde elektrik kesintisi!

Mallıdağ kavşağı ile Küçük Erenköy arasına yarın 10:00 ile 17:00 arası elektrik verilemeyecek.
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan verilen bilgiye göre, kesinti şebekede yapılacak çalışmadan dolayı olacak.
(ID/ŞEB)
Mallıdağ kavşağı ile Küçük Erenköy arasına yarın 10:00 ile 17:00 arası elektrik verilemeyecek.
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan verilen bilgiye göre, kesinti şebekede yapılacak çalışmadan dolayı olacak.
(ID/ŞEB)
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