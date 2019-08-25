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Mallıdağ’da Tohum Takas Şenliği

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Geçitkale Belediyesi’nin düzenlediği Mallıdağ Tohum Takas Şenliği’nin, ilki bugün gerçekleştiriliyor.
Mallıdağ’da Tohum Takas Şenliği

Mallıdağ köy girişinde yer alacak şenlikte gün boyunca tohum takası ile el yapımı doğal ürünlerin satışı yapılıyor ve müzik dinletisi yer alacak.

İlk kez yapılacak olan “Mallıdağ Tohum Takas Şenliği” ile sağlıklı tohumlar üretilmesi amaçlanıyor.

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