Malta Başbakanı bugün Güney Kıbrıs’ta temaslarda bulunacak

Malta Başbakanı Joseph Muscat’ın, bugün Güney Kıbrıs’ta bir dizi temasta bulunacağı haber verildi.

Fileleftheros gazetesi haberinde, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, Avrupa başkentlerini ziyaret etmekte olan Muscat ile bugün yapacağı görüşmenin gündeminde AB Dönem Başkanlığını yürüten Malta’nın öncelikleri, Kıbrıs sorunundaki gelişmeler, Brexit ve Avrupa’nın geleceğinin bulunacağını yazdı.

Anastasiadis’in bu sabah Muscat ile Rum Başkanlık Sarayında görüşeceğini yazan gazete, görüşmelerin ardından Anastasiadis ile Muscat’ın basına açıklamalarda bulunacaklarını ekledi.