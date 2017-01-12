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“Malta çözüm durumunda etkin rol oynayacak”

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“Malta çözüm durumunda etkin rol oynayacak”
Malta’nın, Kıbrıs sorununun çözülmesi durumunda etkin bir rol oynayacağı bildirildi.

Haravgi gazetesi, Malta Başbakan Vekili ve Avrupa İşlerinden Sorumlu Bakanı Luis Grets’in Rum Haber Ajansı’na (KİPE) yaptığı açıklamada, Kıbrıs sorunu çözülürse, Malta’nın altı aylık Avrupa Konseyi Başkanlığı döneminde ve sonrasında, daha etkin rol oynayacağını söyledi.

Habere göre Malta’nın dönem başkanlığını devralması nedeniyle açıklama yapan Grets, Kıbrıs sorunu ve Kıbrıs’ın, Malta’nın dönem başkanlığı süresince öncelikler arasında olacağının güvencesini verdi.

Grets ayrıca, Malta’nın dönem başkanlığı süresince, Kıbrıs sorununun çözüm sürecini mümkün olan her yoldan destekleyeceklerini ifade etti.

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