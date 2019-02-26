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Malta: Dev dalgalar arasında karada balık avladılar (Video-Haber)

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Malta’da şiddetli rüzgar dev dalgalar oluşturdu. Dalgaların etkisiyle balıklar karaya vurdu
Malta: Dev dalgalar arasında karada balık avladılar (Video-Haber)

Akdeniz’de yer alan ada ülkesi Malta’da hafta sonu etkili olan şiddetli rüzgar ve dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Hızı saatte 100 kilometreye ulaşan rüzgarın oluşturduğu dev dalgalar nedeniyle denizdeki balıklar karaya vurdu. Adada yaşayanların sahillere vuran balıkları ellerindeki poşetlere doldurduğu görüldü. Fırtına ağaçları yerlerinden sökerken, duvarların yıkılmasına ve elektrik kesintisine yol açtı. 

Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, dev dalgalar ve rüzgar nedeniyle yaralanan olmadığı ancak maddi hasar oluştuğu belirtildi. Fırtına tarım arazilerine de zarar verirken, onlarca uçuşun ve bazı otobüs seferlerinin iptal edildiği belirtildi. 

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