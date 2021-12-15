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Malta, esrarı yasallaştıran ilk AB ülkesi oldu

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Yüzölçümü bakımından Avrupa Birliği’nin küçük ülkesi olarak bilinen Malta, esrarı yasallaştırdı. Kişisel kullanım ve keyif amaçlı kullanımı için gündeme gelen yasa tasarısı parlamentoda onaylandı ve resmiyet kazandı.
Malta, esrarı yasallaştıran ilk AB ülkesi oldu

Yüzölçümü bakımından Avrupa Birliği’nin küçük ülkesi olarak bilinen Malta, esrarı yasallaştırdı. Kişisel kullanım ve keyif amaçlı kullanımı için gündeme gelen yasa tasarısı parlamentoda onaylandı ve resmiyet kazandı.

Malta böylelikle bireysel kullanım açısından esrarı yasallaştıran ilk ülke oldu. Malta’dan önce Lüksemburg, Ekim ayında böyle bir tasarıyı gündeme getirmiş fakat parlamento henüz bu karara yeşil ışık yakmamıştı.

Malta’da alınan yeni karar kapsamında yetişkin bir bireyin 7 gram esrar taşımasına izin verilirken evinde de dört kenevir yetiştirmesine onay çıktı.

Bu yasa kapsamında kamuya açık alanlarda esrar tüketmek yine yasak olacak. Çocukların önünde esrar içenlere 300 ile 500 euroluk cezalar kesilecek. Malta’nın bu hamle ile birlikte esrarı sağlık için kullanma adına kendisini Avrupa’nın lideri olarak konumlandırması da planlanıyor.

Hollanda’da da esrara karşı benzer bir yaklaşım izlenirken, birçok mağazada ufak oranlarda esrar satılabiliyor. Fakat Hollanda’da esrar satışı yasa dışı.

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