  • BIST 97.149
  • Altın 282,758
  • Dolar 5,7454
  • Euro 6,3899
  • Lefkoşa 28 °C
  • Mağusa 31 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 27 °C
  • İskele 31 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 20 °C
SON DAKİKAZeytinyağı ithaline izin 

Malta yardım gemisindeki sığınmacılara kapılarını açıyor

» »
Malta, yaklaşık iki haftadır Akdeniz’de, "Ocean Viking" adlı kurtarma gemisinde bekleyen 356 sığınmacıya kapılarını açma kararı aldı. Sığınmacılar daha sonra çeşitli Avrupa ülkelerine dağıtılacak.
Malta yardım gemisindeki sığınmacılara kapılarını açıyor

Malta, yaklaşık iki haftadır Akdeniz’de "Ocean Viking" adlı kurtarma gemisinde bekleyen 356 sığınmacıya kapılarını açma kararı aldı. Sığınmacılar daha sonra çeşitli Avrupa ülkelerine dağıtılacak.

9-12 Ağustos tarihleri arasında Akdeniz'de kurtardığı 356 sığınmacı ile yaklaşık iki haftadır bir limana yanaşmayı bekleyen "Ocean Viking" adlı kurtarma gemisine, Malta hükümetinden sığınmacıları karaya çıkarma izni verildi. Malta Başbakanı Joseph Muscat, Twitter hesa

Sınır Tanımayan Doktorlar örgütünün İtalya şubesinden yapılan açıklamada, "Gereksiz yere 14 günlük acı veren sürecin ardından "Ocean Viking" tarafından kurtarılan 356 kişi Malta'da karaya çıkabilecek" denilerek bazı Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin "Denizde yaşanan insani felakete nihayet insanca bir yanıt" bulabildiği ifade edildi. Örgüt böyle durumlarda çok daha hızlı ve somut mekanizmalara ihtiyaç duyulduğuna da Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada yer verdi. 

Altı AB ülkesi sığınmacıları almaya hazır

Malta Başbakanı Muscat'ın bildirdiğine göre söz konusu 356 sığınmacı Fransa, Almanya, İrlanda, Lüksemburg, Portekiz ve Romanya'ya dağıtılacak. Almanya İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da, Berlin'in belli bir sayıda sığınmacıyı kabul etmeye hazır olduğu vurgulandı. Açıklamada, sığınmacıların dağıtımını Avrupa Birliği Komisyonu'nun yapacağı belirtildi. 200 kişi kapasiteli "Ocean Viking" gemisi 9-12 Ağustos tarihleri arasında büyük çoğunluğu Afrikalı olan sığınmacıları açık denizde kurtarmıştı. Norveç bandıralı gemi, bugüne dek İtalya ve Malta tarafından limanlarına giriş izni verilmediği için yaklaşık iki haftadır Malta ile İtalya'nın Linosa Adası arasında turluyordu. Gemide görev yapan bir doktor Perşembe günü güvertede koşulların çok olumsuzlaştığını, gıda ve su stoklarının da tükenmek üzere olduğunu bildirmişti.

bı üzerinden yaptığı açıklamada, "Ocean Viking"e gerekli davetin yapıldığını duyururken geminin faaliyetlerini düzenleyen Sınır Tanımayan Doktorlar ve SOS Mediterranee adlı sivil toplum örgütleri de Malta'nın teklifini Berlin'de düzenledikleri bir basın toplantısı ile doğruladı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Türkiye'den Yunanistan'a iki günde 400 sığınmacı16 Ağustos 2019 Cuma 11:34
  • Ünlü dövüşçü McGregor, verdiği içkiyi reddeden yaşlı adamı yumrukladı16 Ağustos 2019 Cuma 11:00
  • ASAP Rocky - İsveç mahkemesi Trump'ın arka çıktığı rapçiyi suçlu buldu14 Ağustos 2019 Çarşamba 16:47
  • Alman ekonomisinde resesyon tehlikesi14 Ağustos 2019 Çarşamba 13:27
  • Danimarka Başbakanı'ndan çocuk istismarı özrü14 Ağustos 2019 Çarşamba 10:20
  • Almanya'da aylarca 'polis' olarak görev yapan Ömer K. yakalandı: Görevimi gerçekten sevgiyle yaptım14 Ağustos 2019 Çarşamba 10:02
  • Yunanistan da yangınlarla boğuşuyor13 Ağustos 2019 Salı 21:08
  • Norveç’teki cami saldırısı, İsveç ile Norveç’i birbirine düşürdü13 Ağustos 2019 Salı 13:09
  • Hollanda'da burka ve peçe yasağı protesto edildi10 Ağustos 2019 Cumartesi 12:06
  • Bulgaristan yeni VW fabrikasını istiyor06 Ağustos 2019 Salı 22:29
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti