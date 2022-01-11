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Malta’daki Türk Şehitliği Büyük Risk Altında: Otopark Yapacaklar

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Tarihi ve manevi değeri olan yapının yanına otopark yapılma planlarına Türkiye'nin Malta Büyükelçisi Kıratlı büyük tepki gösterirken, yerel basın da olayı yakından izliyor.
Malta’daki Türk Şehitliği Büyük Risk Altında: Otopark Yapacaklar

Malta’nın Marsa kentinde bulunan ve 1874’te inşa edilen Türk Şehitliği’nin çarpık yapılaşma ile zarar görme riski altında…

Birinci dereceden anıt olarak tescilli olan Türk Şehitliği’nin yanına 5320 metrekarelik sanayi garajı ve kompleks için yapılan başvurunun onaylanmasının ardından Türkiye’nin Valetta Büyükelçiliği ayağa kalktı.

Türkiye’nin Büyükelçisi Kerem Ahmet Kıratlı, bir açıklama yaparak, “19’uncu yüzyıl mimarisinin hemen yanına kocaman bir blok inşa edilmesi iyi şehir tasarımına hiç uymuyor. Bu inşaat ve yapı Türk Şehitliği’nin biricik ve önemli ihtişamını gölgeleyecek ve bölgenin görsel bütünlüğünü bozacak” dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile Libya'daki ziyaretlerinin ardından geçen yıl gittiği Malta'nın başkenti Valetta'da temaslarda bulunmuştu.Türkiye'nin Valetta Büyükelçiliği ziyaret eden, Büyükelçi Kerem Ahmet Kıratlı ile görüşen Bakan Akar ve Orgeneral Güler daha sonra Malta Türk Şehitliği'ne gitti. Anıta çelenk, mezarlara karanfil bırakan Bakan Akar, Şehitlik Özel Defteri'ni de imzaladı.

Malta’nın köklü gazetelerinden Times of Malta’ya konuşan Kıratlı, “Bu inşaat tamir edilmesi çok zor fiziksel zarar oluşturacaktır” dedi.

Mark Cassar ve mimar Stephen Farrugia tarafından geçen yıl yapılan başvuru için karar 26 Ocak’ta verilecek. 2019 yılında Cassar, 29 endüstriyel garaj ve depolama alanını da kapsayan bir proje için başvurmuştu. Bu başvuru daha sonra geri çekilirken, 3 yıl önce Cassar bir benzin istasyonu ve otomobil temizleme merkezi kurmak istemiş fakat bu proje de rafa kaldırılmıştı.

Maltalı mimar Emmanuele Luigi Galizia’nın başyapıtlarından biri olarak tanımlanan yapı ile ilgili konuşan Büyükelçi Kıratlı, “İnşa edilecek bu yapı, Galizia’nın mimari başyapıtını küçük gösterecek. Burası iki ülkenin ortak tarihi ve kültürel mirası için çok önemli bir yapı ve aynı zamanda Malta’nın en çok ziyaret edilen turist çekim noktası” ifadesini kullandı. Kıratlı ayrıca bu yapının, sadece bir mezarlık olmadığını aynı zamanda Malta ve Türkiye arasındaki dostluğu da sembolize ettiğini dile getirdi.

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