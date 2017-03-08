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Maltepe Belediyesi kadın çalışanlarına 8 Mart'ta izin ve 1 maaş ikramiye verdi

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Maltepe Belediyesi kadın çalışanlarına 8 Mart'ta izin ve 1 maaş ikramiye verdi
Belediye bünyesinde 593 kadın çalışan var

Maltepe Belediyesi 8 Mart Kadınlar Günü nedeniyle kadın çalışanları için bir ilke imza attı. Toplu iş sözleşmesi gereği CHP'li Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın talimatıyla 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde kadın çalışanlar izinli sayıldı.

Kadın çalışanlara belediye tarafından bir maaş da ikramiye verildi. Sözcü gazetesinden Deniz Ayas'ın haberine göre, birer maaş tutarındaki ikramiyeleri hesaplarına yatan kadın işçiler bugün izinli.

 

593 kadın çalışan var

Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, belediyede 593 kadın çalışan bulunduğunu belirterek, “Göreve geldiğimiz günden bu yana, toplumsal eşitlik açısından kadına pozitif ayrımcılık ilkesi ile pek çok adım attık. Küçük adımlarla büyük toplumsal değişimlere katkı sunabileceğimize inanıyorum. Bu anlamda belediyemize ve Maltepe’ye yıllardır hizmet üreten, emekçi kadınlar bu uygulamayı çoktan hak etmişti. Temennim erkek egemen sistemde her türlü, sömürüye ve yaşam hakkı gaspına maruz kalan tüm kadınların özgürce yaşamasıdır. Toplumsal duyarlılık, bilinç ve dayanışma ile bunun aşılabileceğini düşünüyorum” dedi.

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